Russisk avis: Homofile arrestert og drept i Tsjetsjenia

Novaja Gazeta skriver at minst 100 homofile menn er arrestert i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia. Myndighetene i Groznyj hevder at artikkelen er ren løgn.

Tsjetsjenia, som har en overveiende muslimsk befolkning og ligger i Kaukasus, ble kjent på 1990-tallet da Moskva utkjempet to kriger mot opprørerne der.

Den Kreml-kritiske avisen Novaja Gazeta hevder at de har kilder i innenriksdepartementet, hos statsadvokaten og andre myndigheter, på sine opplysninger om at mer enn 100 menn i alderen 16 til 50 år skal ha forsvunnet fra gatene i Tsjetsjenia.

– De ble arrestert i forbindelse med utradisjonell seksuell orientering eller mistanke om slikt, skriver Novaja Gazeta, og siterer føderale myndigheter på at det er lokale myndigheter som står bak.

Avisen hevder altså å ha navnene på tre menn som har mistet livet på grunn av sin legning, og mistenker at mange andre også er døde i utenomrettslige drap.

OMDISKUTERT: Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov. Foto: Elena Fitkulina , AFP

Pressesjefen til den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov sier at det ikke kan ha vært noen slik forfølgelse av homofile menn i Tsjetsjenia, rett og slett fordi det ikke finnes homofile i republikken, melder nyhetsbyrået Interfax.

– Artikkelen er ren løgn. Du kan ikke anholde og trakassere folk som rett og slett ikke finnes her, sier Alvi Karimov.

Ifølge Karimov er dette bare et forsøk på å sverte den tsjetsjenske republikken, og han kaller det «fake news». Han sier at hvis det hadde vært slike menn i Tsjetsjenia, så ville ikke politiet hatt problemer med dem, fordi slektningene ville ha sendt dem «et sted som de ikke ville ha returnert fra».

Novaja Gazeta gjør også et poeng ut av at slektningene til disse mennene ikke kommer til å etterlyse dem.

Avisen hevder at det hele startet med at den Moskva-baserte gruppen GayRussia.ru søkte om tillatelse til å ha pride parader i fire byer i det muslim-dominerte Nord-Kaukasus.

Lederen for GayRussia.ru mener at Novaja Gazeta spekulerer i ubekreftet informasjon, og at han ikke kjenner til forfølgelsene som avisen skriver om.

Novaja Gazeta hevder også at det er folk nær til den religiøse ledelsen i Tsjetsjenia blant de arresterte, og at det også er to TV-reportere.

Artikkelen påstår også at myndighetene har klart å finne homofile menn ved å utgi seg for å være homofile og legge ut meldinger på sosiale medier.

– Disse mennene har selvfølgelig ikke vist sin seksuelle legning offentlig, i Kaukasus er det jevngodt med en dødsdom, hevder Novaja Gazeta.

– Jeg fikk mange, mange signaler om at det var en razzia mot homofile menn. Det kom fra så mange kilder at det måtte være sant, sier Jekaterina Sokirjanskaja fra International Crisis Group til New York Times.

Homofile menn skal være i ferd med å slette sine internett-kontoer eller flykte fra regionen, hevder avisen.

Novaja Gazeta er kjent for sin kritiske og undersøkende journalistikk i Russland. Avisen har flere ganger vært blant kandidatene til Nobels Fredspris. Mikhail Gorbatsjov brukte i sin tid penger han fikk for Fredsprisen til å starte Novaja Gazeta.

En av deres mest kjente journalister, Anna Politkovskaja, som særlig skrev om situasjonen i Tsjetsjenia, ble drept utenfor leiligheten sin i Moskva høsten 2006.

Noen dager senere uttalte president Vladimir Putin om henne:

– Denne journalisten var en skarp kritiker av russiske myndigheter, men hun hadde ubetydelig innflytelse over det politiske liv i Russland. Hun var godt kjent i journalist-kretser og blant menneskerettighetsaktivister i Vesten. Men jeg gjentar at hennes innflytelse over det politiske liv i Russland var minimal. Drapet forårsaker større skade enn skriveriene hennes, sa Putin.