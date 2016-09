Putins parti vant valget - igjen

ST PETERSBURG (VG) Presidentens parti knuser all motstand fra opposisjonen, og vant lite overraskende valget av ny nasjonalforsamling i Russland.

Likevel er valgresultatet slående: Det forente Russland har støtte fra 54,2 prosent av velgerne, opplyste den russiske valgkommisjonen mandag ettermiddag.

Det uavhengige meningsmålingssenteret Levada meldte rett før valget om en nedgang i støtten til Putins parti fra 31 til 39 prosent oppslutning. En slik skepsis til den sittende makten lot seg imidlertid ikke spore i det offisielle valgresultatet.

VALGET I RUSSLAND *Søndag 18. september var det nasjonalforsamlingsvalg, guvernørvalg og lokalvalg i Russland. *Til sammen ble 450 representanter stemt inn i nasjonalforsamlingen, Dumaen. * Putins parti har styrket sin posisjon. 343 av representantene i Dumaen er nå fra hans parti Det forente Russland. *Partiene i nasjonalforsamlingen er etter valget fortsatt Det forente Russland, Kommunistpartiet , Et rettferdig Russland og Liberaldemokratene Kilde: NTB

Med dette blir presidentens parti enda sterkere i nasjonalforsamlingen: Mens Det Forente Russland i dag har 238 av setene i Statsdumaen, sikrer dette valget partiet hele 343 av de 450 setene.

Dette er en viktig seier for den mektige Putin som har presidentvalget i 2018 i kikkerten.

Valgfusk

Valget var på forhånd utropt til et urettferdig valg av vestlige eksperter. Etter forrige valg i Russland demonstrerte russerne i gatene i sinne over juks med stemmegivningen. Denne gangen var det viktig for den sittende makten i Kreml at valget ikke inneholdt åpenbar fusk. Likevel meldte observatører over hele landet om overtredelser.

Da VG denne søndagen besøkte den uavhengige organisasjonen for et rettferdig valg, Spbelect, var observatørene oppgitt.

– Vi fikk nettopp inn en melding om at en buss med 104 kadetter kjører fra lokale til lokale og avlegger stemmer flere ganger. Nå har de kommet til det tredje stemmelokalet på rad, sa koordinator Krasimir Vranskij (34) til VG på valgdagen.

Også det russiske nyhetsbyrået Interfax rapporterte søndag kveld om at observatører hadde sett lange køer av soldater ved valglokaler hvor de ikke var registrert.

OPPOSISJONEN DUMPET: Ingen overraskelser i det russiske valget. Opposisjonen får enda mindre plass i russisk politikk. Foto: HARALD HENDEN, VG

Den viktigste faktoren for hvorfor dette av vestlige eksperter ikke betegnes som et rettferdig valg, er likevel strukturelle faktorer i Russland:

– Nettopp slike ting som underkjenning av signaturer, tilgang til media, å få drive valg på gatenivå på lik linje med den sittende makten og myndighetens bruk av administrative ressurser i forkant, gjør at det er vanskelig å si at det i dette valget er like muligheter for alle, fortalte Helge Blakkisrud ved NUPI til VG rett før valget.

Opposisjonen: – Sjanseløs

Opposisjonen kjempet nok en gang i hard motvind hos vår nabo i øst. Partiuavhengige politikere forteller til VG at de føler seg sjanseløs i møte med de sterke motstanderne fra Det forente Russland. Det gjelder ikke bare for kampen om seter i Dumaen, men også lokalt.

Alexander Shurshev ble i siste liten strøket som kandidat til bystyret. Forklaringen var at signaturene for støtte han hadde samlet inn, ikke ble godkjent. Selv var han klar på hvorfor han ikke fikk stille.

– Den lokale kandidaten fra Putins parti, Det Forente Russland, er redd for konkurranse og har hele sin familie og vennekrets i komiteen som godkjenner registreringen av stemmer. Jeg var sjanseløs. Her har vi et «valg uten valg», sukket Shurshev til VG dagen før valget.

SKUFFET: Med 4042 stemmer trodde Aleksander Shurev ( 34) og hans tilhengere at hans kandidatur som uavhengig opposisjonskandidat var sikret. Noen titalls stemmer ble imidlertid underkjent et par dager før valget, og han havnet rett under sperregrensen. Foto: HARALD HENDEN, VG

Kommunistpartiet og det ultranasjonalistiske partiet Liberaldemokratene ble andre og tredje største parti med henholdsvis 13,5 og 13,2 prosent av stemmene. Begge disse partiene er støttepartier til Det forente Russland.

Gadd ikke stemme

Valgdeltagelsen var lav over hele Russland. Særlig i storbyen Moskva og ST Petersburg så velgerne ut til å preges av en politisk tretthet. Rett før valglokalene stengte lå valgdeltagelsen i ST Petersburg på beskjedne 20 prosent. I hovedstaden Moskva var den 29 prosent. Landsgjennomsnittet for deltagelse var 47,8 prosent, sammenlignet med 60 prosent ved forrige valg for fem år siden.

Selv om myndighetene i Russland reklamerte for et «renere» valg denne gangen, lå Kremls jernhånd klamt over valglokalene i ST Petersburg hele helgen. Da VG forsøkte å intervjue russere utenfor valglokaler søndag ettermiddag, kom statlige vakter bort og ville ha en slutt på det. Intervjuene VG allerede hadde gjort, kunne vi få beholde. De var av velgere som alle hadde stemt på presidentens parti.