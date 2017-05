Putin: Villig til å gi ut Trump-samtaler

Russlands president Vladimir Putin sier USA har utviklet politisk schizofreni.

Under en pressekonferanse med Italias statsminister Paolo Gentiloni onsdag ettermiddag, kommenterte Putin saken som de siste dagene har skapt store bølger i Washington.

Avisen The Washington Post publiserte sent mandag kveld en sak om at Trump skal ha delt gradert informasjon med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov.

– USA har utviklet politisk schizofreni, er det første Putin sier når han skal kommentere saken.

Putin sier ifølge det russiske nyhetsbyrået RTs oversettelse at han er villig til å gi Senatet lydopptak av Donald Trumps samtaler med den russiske utenriksministeren. Flere amerikanske medier oversetter Putins uttalelse med at de kan gi utskrift av samtalene.

Tilbyr USA informasjon om Lavrov-samtaler



– Hvis USAs administrasjon tror det er mulig, er vi villige til å gi lydopptaket av president Trump og minister Lavrov til det amerikanske Senatet. Hvis USAs administrasjon er interessert i å høre på dette lydopptaket, sier Putin på pressekonferansen, ifølge RT.

Han avviser at de skal ha mottatt hemmelig informasjon fra USA. Til latter i salen, også fra Lavrov selv, sier Putin på pressekonferansen at han har irettesatt utenriksmister Lavrov.

– Han delte ikke noe om de hemmelighetene til oss, vi vet ingenting om de hemmelighetene. Og dette var veldig dårlig utført fra hans side, sier Putin.



