Vladimir Putin varslet i natt at kampen mot terrorismen trappes opp etter drapet på Russlands ambassadør til Tyrkia. Politimannen Mevlut Mert Altintas er foreløpig ikke linket til noen ekstremistorganisasjon.

Politimannen(22) som kommer fra byen Soke i Aydin-provinsen vest i Tyrkia, ropte «Allahu Akbar» og «Ikke glem Aleppo» da han drepte den russiske ambassadøren til Tyrkia litt før klokken 17.30 i går kveld.

Så langt er det ikke annet enn religiøse slagord som typer på at drapsmannen var ekstremist.



Russlands president Vladimir Putin mener at drapet på hans ambassadør til Tyrkia, Andrej Karlov, var en «provokasjon» hvis mål var å skade båndene mellom de to landene.

– Forbrytelsen som er begått er uten tvil en provokasjon med sikte på å stanse normaliseringen av det russisk-tyrkiske forholdet og fredsprosessen i Syria, sier Putin ifølge russisk TV.

Drapet kommer etter flere dager med protester i Tyrkia mot Russlands rolle i Syria, selv om de to landene nå samarbeider om å evakuere innbyggere fra Øst-Aleppo.

– Det kan bare være ett svar på dette – å trappe opp kampene mot terrorisme. Bandittene skal få føle dette. Vi må finne ut hvem som står bak, sier Putin.

DREPTE AMBASSADØREN: Politimannen Mevlut Mert Altintas ropte «Glem ikke Aleppo» før han skjøt og drepte russlands ambassadør til Tyrkia. Noen minutter senere ble Altintas selv skutt og drept av politiet. Foto: Burhan Ozbilici , AP

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier seg enig i at drapet var rettet mot å ødelegge normaliseringsprosessen som har funnet sted etter krisen som ble utløst da Tyrkia skjøt ned et russisk fly over Syria.

Ingen kjent aktivist

Den 22 år gamle politimannen som skjøt og drepte ambassadøren kom fra et rolig område vest i landet, ifølge innenriksminister Suleyman Soylu. Han hadde jobbet i politiets opprørsstyrke i under tre år.

KRISE: President Vladimir Putin kalte inn til krisemøte i går kveld. Til venstre for presidenten sitter utenriksminister Sergei Lavrov. Til høyre for Putin sitter sjefen for den utenlandske etterretningen Sergei Naryshkin og FSB-sjef Alexander Bortnikov. Foto: Alexei Druzhinin , AFP

Selv om Mevlut Mert Altintas ropte «Allahu Akbar» (Gud er størst) og «Ikke glem Aleppo» da han skjøt ambassadøren, er det ingenting så langt som tyder på at han hadde en dragning mot religiøs ekstremisme eller har hatt en aktivistisk fortid.

Altintas, som nektet å overgi seg, ble drept etter en rundt 15 minutter lang konfrontasjon med politiet. Moren, faren og søsteren hans er anholdt på hjemstedet og tatt inn til avhør.

Forferdet

Ankaras frittalende ordfører Melih Gökcek har på spekulert på Twitter om hvorvidt drapsmannen kan knyttes til Gülen-bevegelsen, som har fått skylden for det mislykkede kuppforsøket i juli. Så langt er det ingen andre som offisielt har fulgt opp Gökceks kommentarer.

DRAMATISK: Plutselig ble åpningen av utstillingen svært dramatisk. Publikum og ansatte søkte dekning. Foto: Burhan Ozbilici , AP

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa mandag at han var «forferdet over denne meningsløse terrorhandlingen» og understreker at ingenting kan forsvare angrep på diplomater og sivile.

USA påtroppende president Donald Trump fordømmer handlingen og omtaler drapsmannen som en «radikal islamsk terrorist».

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sier han er «sjokkert» og kondolerer til russiske myndigheter, familie og kolleger av ambassadør Karlov.