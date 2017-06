Putin om påstått USA-hacking: «Patrioter» kan ha bidratt

For første gang åpner den russiske presidenten for at det kan ha kommet cyberangrep fra russere før det amerikanske valget.

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at «patriotiske» private, russiske hackere kan ha vært involvert i cyberangrepene i fjor for å hjelpe Donalds Trumps presidentkampanje før det amerikanske valget, melder New York Times.

Dette er en noen annen posisjon enn tidligere hvor han har nektet for at Russland hadde noe som helst med hackingen å gjøre. Han står imidlertid fortsatt på at staten ikke har hatt noen rolle i angrepene.

NY MENING: Russlands president Vladimir Putin møtte blant annet Indias statsminister Narendra Modi i anledning St. Petersburgs International Economic Forum i Russland hvor presidenten også snakekt med den internasjonale pressen. Foto: Pool , Reuters

Amerikansk etterretning anklager Russland for å ha stått bak et omfattende cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA, blant annet ved å hacke seg inn i dataserverne til Demokratene og spre kompromitterende opplysninger via varslernettstedet WikiLeaks.

De amerikanske etterretningsorganisasjonene har lagt fram en rapport, som sier at Putin beordret en kampanje for å påvirke det amerikanske valget

Den russiske presidenten sa torsdag at hackere «er som artister» som velger målene sine ut fra hvordan de føler «når de våkner opp om morgenen».

– Hvis de er patriotisk, vil de bidra på sine måter – som fra deres standpunkt er rett – å kjempe mot de som sier stygge ting om Russland, legger Putin til.

Nylig oppnevnte justisdepartementet en spesialetterforsker som skal undersøke russisk valgpåvirkning.