Putin og Erdogan fortsetter samarbeidet i Syria

Russlands president Vladimir Putin er forsiktig optimist når det gjelder muligheten til å få i stand en fredsavtale i Syria.

Putin sa dette under en felles pressekonferanse med Tyrkias president Recep Tayyip

Krigen i Syria **De første demonstrasjonene mot det syriske regimet startet i mars 2011. I starten var de fredelige, men etter hvert utviklet det seg til en blodig borgerkrig. **På den ene siden står regjeringsstyrkene ledet av president Bashar al-Assad. Opposisjonen består av en rekke ulike grupper. Mest kjent er moderate Den frie syriske armé og islamistiske som IS og Jabhat Fateh al-Nusra. **Russland har lenge uttrykt sin støtte til det syriske regimet og har bidratt med militære styrker. Tyrkia har derimot lenge støttet opprørerne. Russland og Tyrkia er begge nøkkelstater i forhandlingene mellom regimet og opprørerne. **Minst 310 000 mennesker har mistet livet og 11 millioner drevet på flukt som følge av den grufulle borgerkrigen.

Erdogan i Moskva fredag.

– Takket være en felles innsats fra Russland, Tyrkia og Iran, holder i det store og hele våpenhvilen i Syria. Volden er også redusert betydelig, sa Putin.

De tre landene holdt tidligere i år to runder med samtaler mellom president Bashar al-Assads regjering og opposisjonen, og en tredje runde er planlagt i neste uke.

Avhengig av andre

Putin sa at han er forsiktig optimist når det gjelder mulighetene for å få til en fredsavtale, men understreket at dette også er avhengig av at andre aktører medvirker, blant dem USA.

Erdogan viste på sin side til at Tyrkia har et tett militært samarbeid med russerne i Syria, og at de to lands etterretningstjenester også utveksler informasjon i kampen mot terroristorganisasjoner.

Et russisk flyangrep i Syria i forrige måned førte til at tre tyrkiske soldater ble drept, men dette påvirket ikke samarbeidet mellom Moskva og Ankara.

Erdogan understreket under pressekonferansen at Tyrkia også samarbeider med den USA-ledede alliansen i kampen mot IS ved Manbij nord i Syria.

Grensene må bevares

PRESIDENT-KONFERANSE: Russlands president Vladimir Putin (t.h.) og Tyrkias president Tayyip Erdogan sammen på pressekonferanse i Moskva fredag. Foto: Alexander Zemlianichenko , AP

På spørsmål om Russland og Tyrkia mener dagens grenser i Irak og Syria bør bestå,

medga Putin at det er ulikt syn på dette blant partene i de to land.

Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er "en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet".

Erdogan sluttet seg til dette og sa at det også er Tyrkias målsetting at dagens syriske grenser skal opprettholdes.

