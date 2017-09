Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj sluppet fri igjen

Den russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj ble sluppet fri fredag kveld, etter å ha blitt holdt tilbake i Moskva fra morgenen av.

Navalnyj la ut en video på sin Instagram-konto tidlig fredag ​​der han sa det kom politimenn hjem til ham og ba ham bli med til en politistasjon. Han sa han ble holdt der uten at han var siktet for noe eller ble gitt noen forklaring på hvorfor han ble arrestert.

Innenriksdepartementet sa i en uttalelse fredag ​​at han ble arrestert på grunn av hans oppfordring til politiske møter som ikke er godkjent av myndighetene.

Navalnyj hadde planlagt å reise til Russlands femte største by, Nizjnij Novgorod, for å lede et møte – det siste i en serie demonstrasjoner han har organisert i landet – da han ble arrestert tidlig fredag og holdt tilbake i en politistasjon i Moskva til sent på kvelden.

Det politiske møtet var imidlertid godkjent av lokale myndigheter. Flere hundre mennesker hadde samlet seg i byen fredag ​​kveld. De ble beordret av politiet til å spre seg og flere ble pågrepet.

I RETTEN: Aleksej Navalnyj blir intervjuet etter en rettssak i juni i år, da han ble dømt til 30 dagers fengsel for å ha organisert en ulovlig demonstrasjon. Foto: VASILY MAXIMOV , AFP

Navalnyj har de siste årene blitt regnet som en de krasseste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin.

Navalnyj har blant annet i flere år anklaget den sittende russiske regjeringen for å være korrupt. Ved flere anledninger har han blitt funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger.

Også i mars i år satt regimekritikeren i fengsel, også den gang for å ha organisert ulovlige protester.

Ifølge avisen Financial Times dro Navalnyj blant annet i gang protester mot regjeringen i over 100 byer i Russland i etterkant av at en video om en korrupsjonsetterforskning han delte på YouTube fikk over 20 millioner visninger.

Fikk ikke stille til valg

Den russiske valgkommisjonen konkluderte i juni med at Navalnyj ikke er kvalifisert til å stille som presidentkandidat i 2018.

– Per dags dato er ikke Aleksej Navalnyj kvalifisert til å stille i et presidentvalg, het det i en uttalelse fra valgkommisjonen.

Avgjørelsen ble begrunnet med at han på det tidspunktet sonet en femårig betinget fengselsstraff for korrupsjon.

Etter at han i fjor kunngjorde at han stilte til neste års presidentvalg, har Navalnyj vekket til live en grasrotkampanje som støtter hans nominasjon. Fredagens anholdelse kommer etter at han har holdt politiske møter i seks russiske byer.

Navalnyj har flere ganger tidligere blitt pågrepet av russisk politi, og han har også måttet sone for å ha organisert ulovlige demonstrasjoner. Opposisjonslederen anklager russiske myndigheter for korrupsjon. Selv er han tidligere dømt for bedrageri og er i så måte trolig utelukket fra å delta i noe presidentvalg.

