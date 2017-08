Putin-kritiker tror det er 50 prosent sjanse for at han blir drept

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj mener det er sannsynlig at han vil bli drept for å være motstander av president Vladimir Putin.

Navalnyj har de siste årene markert seg som en av de fremste kritikerne av Russlands president og mener den russiske regjeringen er korrupt.

41-åringen har vært sentral i flere demonstrasjoner mot presidenten. Han har også kunngjort at han ønsker å utfordre Putin ved å stille som presidentkandidat til valget neste år.

De siste årene har flere regimekritikere i Russland blitt drept, blant andre politikeren og Putin-kritikeren Boris Nemtsov som ble drept på åpen gate Moskva i februar 2015. Fem menn ble sist måned dømt for dette drapet.

Nå svarer Navalnyj i et intervju med CBS News på hva han tror sjansen er for at også han ender opp med å bli drept:

KRITISERES AV NAVALNYJ: Russlands president Vladimir Putin. Foto: Mikko Stig / AFP / NTB SCANPIX

– Vel, 50 prosent for at jeg blir drept, eller for at jeg ikke blir det, sier Navalnyj.

Føler ansvar for broren



De siste årene har han vært innblandet i flere rettssaker, men Navalnyj hevder selv at disse har vært politisk motivert, ifølge NTB.

I likhet med sin bror Oleg ble han dømt til 3,5 års fengsel for underslag i 2014. Mens Navalnyj fikk en betinget dom, fikk imidlertid broren en ubetinget dom og sitter fortsatt i fengsel.

Russisk valgsjef: Navalnyj har ingen sjanser til å bli presidentkandidat

Til CBS News sier 41-åringen at han føler seg ansvarlig for brorens dom. Navalnyj mener Kreml målbevisst gikk etter broren for å straffe ham selv for å ha kritisert det russiske regimet.

– Det er 100 prosent sikkert at han er i fengslet kun fordi han er broren min. Det er den eneste grunnen, sier Navalnyj.

I sommer har han igjen vært involvert med påtalemyndigheten. 12. juni ble han dømt til 25 dagers fengsel for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon. I mars ble han dømt til to ukers fengsel for det samme, ifølge NTB.

Voldutsatt

Samtidig som Navalnyj er blitt stadig mer kjent, har volden mot ham også økt i alvorlighetsgrad, ifølge CBS News.

Fikk du med deg? Putin poserer på sommerferie-bilder fra Sibir

I fjor ble han angrepet av en paramilitær gruppe sør i Russland, og i vår fikk han øyeskader da han ble angrepet med et kjemisk stoff. Operasjon var nødvendig for å redde synet.

Navalnyj mener selv at de som sto bak angrepet, gjorde det på bestilling fra myndighetene og Putins administrasjon.