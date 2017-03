Putin ber FSB og militære «forsvare Russlands interesser i Arktis»

Vladimir Putin (64) instruerte onsdag militæret og sikkerhetstjenesten FSB å forsvare Russlands interesser i Arktis.

Torsdag er den russiske presidenten på plass i Arkhangelsk, der han skal delta på den internasjonale Arktis-konferansen der også Norges utenriksminister Børge Brende deltar.

Det var derfor ingen tilfeldighet at disse uttalelsene kommer nå.

Sammen med blant andre statsminister Dmitrij Medvedev og forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte Putin onsdag Frans Josefs land, som er en russisk øygruppe i Nordishavet. Gradestokken viste 27 minusgrader.

Det var under dette besøket Vladimir Putin kom med henstillingen til sikkerhets- og forsvarstjenestene i Russland.

– Forsvarsdepartementet, FSB og grensevaktene må gjennomføre sine planer for å ivareta Russlands forsvarsinteresser, forsvare våre interesser i Arktis og sikre effektiv drift av Nordøstpassasjen, sa Putin ifølge Interfax.

Han ba også forsvaret hjelpe det sivile i de utfordringene de står overfor i Arktis. Forsvarsminister Sjojgu støttet Putins uttalelser:

– Vi må absolutt se mulighetene for flere funksjoner for våre anlegg i arktisk sone, sa han.

Putin understreket likevel at Russland er klar til å samarbeide med sine internasjonale partnere når det gjaldt utviklingen i Arktis. Dette er sikkert noe han kommer til å ta opp også på torsdagens konferanse i Arkhangelsk.

Presidenten snakket også engasjert om de store olje- og gassressursene i Barentshavet. Putin ba den russiske regjeringen sette opp farten på planene om utviklingen av den arktiske sonen, blant annet med tanke på tiltrekke utenlandske investorer til store infrastrukturprosjekter.

Også den skandinavisk-talende eks-forsvarsministeren Sergej Ivanov var med på Putins tur til Arktis onsdag.

Utenriksminister Børge Brende møtte pnsdag sin russiske kollega Sergej Lavrov til det første formelle møtet mellom Norge og Russland på dette nivået siden et møte i Kirkenes i 2014. Siden har det vært stopp på grunn av den russiske annekteringen av Krim.

Lavrov uttrykte der at russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjons-rammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.

Den sanksjons-rammede russiske visestatsministeren Dmitri Rogozin tok en selfie på flyplassen i Longyearbyen i 2015. Etter dette besøket tok den norske regjeringen affære og utvidet stopp-listen til også å gjelde Svalbard. Dette har russerne reagert kraftig på. Rogozin var tidligere Russlands NATO-ambassadør.