Professor om russiske motreaksjoner: – Det er grenser for hvor mye Trump vil tåle

At Barack Obama utviser russiske diplomater gir Donald Trump en vanskelig nøtt å knekke, mener eksperter.

– Trump kan ikke fremstå uamerikansk og svak. Å gi etter for Putins handlinger vil ikke ta seg godt ut, sier Pål Kolstø, professor i Russland-studier ved Universitetet i Oslo.

I går kveld kom nyheten om at Barack Obama utviser 35 russiske diplomater fra USA som hevn for at Russland skal hacket presidentvalget.

Russiske myndigheter avviser påstandene som grunnløse og fredag formiddag ble det kjent at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har foreslått til sin president å møte sanksjonene med å utvise et tilsvarende antall amerikanske ambassadeansatte fra landet.

Dette kan bli vanskelig å takle for Donald Trump, mener professor Kolstø.

– Trump er jokeren i dette spillet. Om tre uker får Putin en ny situasjon i fanget og spørsmålet er hvordan han vil reagere på Obamas provokasjoner. Han burde ikke gjøre noe så drastisk at Trump vil bli tvunget til å reagere hardt. Det er grenser på hvor mye han kan tåle, sier Kolstø.

Fredag ettermiddag kommer det meldinger fra Moskva om at Vladimir Putin ikke kommer til å følge rådet fra Lavrov.

– Ingen amerikanske diplomater vil bli utvist fra Russland som reaksjon på USAs sanksjoner, sier Putin i en pressemelding.

Vanskelig for Trump

Minerva-skribent og USA-ekspert Jan Arild Snoen sier det er to måter å tolke Obamas sanksjoner mot Russland på.

– Det ene er at han har en legitim grunn til å slå fast at USA ikke kan aksepterer det de mener har skjedd. Det andre er at han vil sette Trump i en vanskelig situasjon.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway har allerede gått langt i å antyde at det siste er tilfellet.

Obama har sagt at represaliene som er rettet mot Russland bare er begynnelsen.

– Vi vil gjennomføre en rekke tiltak når og hvor vi selv velger. Noen av disse vil ikke bli kjent offentlig, sa presidenten torsdag.

Haukene i Washington

Jan Arild Snoen tror det diplomatiske spillet som nå pågår kan få konsekvenser for utnevnelsen av ny utenriksminister i USA. Donald Trump ønsker seg Putin-vennen og oljeselskapssjefen Rex Tillerson i den rollen.

Flere republikanere, blant dem Lindsey Graham og John McCain, har uttalt seg skeptisk til de tette båndene mellom Tillerson og Putin. Ny utenriksminister må godkjennes av Senatet.

– Haukene McCain og Graham kan komme til å bruke dette som pressmiddel i høringene. De vil markere at de ikke ønsker en kursendring i forholdet til Russland. Dersom Trump markerer at han ønsker en annen kurs, risikerer han at Tillerson ikke blir godkjent. Her har Senatet et uvanlig sterkt maktmiddel overfor den kommende presidenten, og vil kunne se om han har diplomatiske evner overfor sitt eget parti.

HAUK: Republikaneren John McCain er en av haukene i Washington som mener Putin burde møtes med en tøff linje av kommende president Donald Trump. Foto: Ross D. Franklin , AP

Toner ned anti-amerikanske tendenser

Russland-ekspert og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, mener det er usikkert hvor tøffe Russlands svar på Obamas provokasjoner vil bli.

–– I Russland ser de på dette som en desperat handling fra en president som skal gå av, og tilskriver dette en intern dynamikk i USA. Russland har ikke økonomisk interesse i å trappe opp konflikten med Vesten. Samtidig føler de at det har en sterk medvind, spesielt på grunn av posisjonen de har i Syria-konflikten akkurat nå, sier hun.

Selv om Putin ønsker å være populær på hjemmebane, og lett kan gjøre det ved hjelp av anti-amerikanske handlinger, har han det siste halvåret tonet ned den anti-vestlige retorikken, forteller Wilhelmsen.

– Putin har brukt de samme mantraene om at Vesten ikke skal belære andre, men også tonet ned retorikken. Nå som Trump skal overta er ikke Putin interessert i å gi haukene i Washington blod på tann, sier hun.