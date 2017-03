Overvåkningsvideo: Skal vise Putin-kritiker bli drept på åpen gate

VG har fått tilgang overvåkningsbildene som skal vise drapet på den forfulgte russiske politikeren Denis Voronenkov i Kiev.

Det er en liten medieorganisasjon som kaller seg Kyiv Operativ som har fått tilgang på overvåkningsbildene. De har så delt videoen med VG.

I klippet, som skal vise de siste sekundene i livet til Denis Voronenkov (45), ser vi den russiske politikeren gå nedover et fortau i Kiev, Ukrania, sammen med livvakten sin.

En mann i hettegenser, med svart vest og grå bukser, dukker så opp i bildet, gående raskt mot de to bakfra.

For å verifisere innholdet i videoen, har VG sammenliknet videoen med alle tilgjengelige bilder fra åstedet som ble publisert etter drapet på torsdag. Innholdet i videoen samsvarer med de verifiserte bildene, både i hendelsesforløp og i klær og utseende på personene i videoen. Den Putin-vennlige russiske TV-kanalen RT har også publisert de samme overvåkningsbildene. VG kjenner ikke til hvem som har gitt videoen til organisasjonen Kyiv Operativ.

Fryktet forfølgelse



Voronenkov var tidligere russisk parlamentsmedlem for kommunistpartiet. I oktober i fjor flyktet han og hans kone Maria Maksakova fra Russland – angivelig fordi de fryktet politisk forfølgelse.

I Ukraina ble de mottatt med åpne armer og ble innvilget statsborgerskap etter at Voronenkov blant annet lovte å vitne mot den tidligere ukrainske presidenten, den pro-russiske Viktor Janukovitsj.

DREPT: Den 28 år gamle gjerningmannen døde av skadene han ble påført under angrepet. Foto: Stringer , Reuters

Skutt på kloss hold



Videoen viser videre at idet angriperen er nære de to, snur Voronenkov seg før han blir skutt én gang på kloss hold. Han faller om på bakken umiddelbart. En kvinne ser angrepet og løper unna.

Politikerens livvakt prøver så å stoppe angriperen, men han blir selv skutt og faller på bakken.

Deretter går angriperen mot Voronenkov, som nå ligger skadet på bakken. Han blir skutt flere ganger og blir liggende livløs.

Deretter viser videoen at livvakten ligger skadet på bakken mens han forsøker å skyte mot angriperen som nå er ute av syne for overvåkningskameraet.

Det ble senere kjent at livvakten skjøt angriperen, som døde av skadene på sykehus.

I en rekke bilder fra åstedet, tatt av nyhetsbyråer i etterkant, viser angriperen i de samme klærne ligge skadet på bakken.

Ukrania mener drapmannen var russisk agent

Ukrainske myndigheter har identifisert drapsmannen som Pavel Parsjov. De hevder at den 28 år gamle mannen opererte som russisk agent.

– Han hadde gjennomgått et spesialkurs ved en skole for sabotører, sa Anton Gerasjtsjenko, en rådgiver for innenriksdepartementet fredag.

Ifølge ukrainske medier var Parsjov frem til august i fjor soldat i Ukrainas nasjonalgarde.

28-åringen skal ha vært ettersøkt for hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet og benyttet en Tokarev-pistol under attentatet mot Voronenkov, skriver NTB.

Pistoler av denne typen har vært standardvåpen i en rekke tidligere sovjetstater siden andre verdenskrig, og våpenvalget i seg selv sier derfor ingenting om hvem som sto bak drapet.

Ukraniske myndigheter hevder at Parsjov også skal ha hatt en eller flere medskyldige som kjørte ham til Premier Palace Hotel, men disse unnslapp, og det er ikke kjent hvem de var.

En talsmann for president Vladimir Putin betegnet torsdag påstanden om at Russland sto bak attentatet for «absurd».

– Vi håper at drapsmannen og eventuelt de som sto bak, blir avslørt, sa Dmitrij Peskov.

Fryktet at han ville bli drept

Voronenkov og hans kjente kone Maria Maksakova, som var operasanger, flyttet til Kiev etter at russiske myndigheter ville sette i gang etterforskning av ham i forbindelse med angivelig ulovlig eiendomstransaksjon.

Han hevdet at han ble forfulgt av den russiske sikkerhetstjenesten. Tidligere denne måneden godkjente en domstol i Moskva at Voronenkov kunne arresteres «in absentia» i eiendomssaken.

I intervjuer før han døde, har den nå drepte politikeren sagt at han fryktet at han ville bli drept av russisk etterretning.