Øyenvitne til eksplosjonen i St. Petersburg: Det var røyk og blod

Øyenvitner fra T-banen i St. Petersburg forteller om lemlestede kropper, blod og røyk.

Rundt klokken 14.40 lokal tid gikk en bombe av i en t-banevogn mellom to statsjoner i St. Petersburd i Russland. Hittil er ni personer bekreftet drept og rundt 50 personer såret.



Et overvåkningskamera skal ha fanget opp den antatte gjerningsmannen, som ifølge russiske medier skal ha plassert en koffert med en hjemmelaget bombe med nagler og splinter i vognen.



– Kjæresten min var i T-banevognen som var nærmest den som eksploderte. Hun sier vogna begynte å riste. Da hun kom ut, så hun lemlestede mennesker, sier et øyenvitne til den britiske avisen The Telegraph.

Øyenvitnet forteller om blødende mennesker som flyktet fra stedet.

Et annet øyenvitne forteller om røyk og blod:

– Mens vi var mellom to stasjoner hørte vi et dundrende smell. Så begynte det å lukte veldig og det kom røyk. Toget stoppet ikke før vi var på Tekhnologitsjeskij institut. Da så vi at nabovognen var smadret, vinduene var knust, det var ikke noe lys og det var blod overalt, sier personen til The Telegraph.

Vitner som også var i vognen ved siden av der bomben gikk av sier til Reuters at folk kravlet ut av ødelagte vinduer.

– Folk kom seg ut av vinduer som var knust mens folk T-banearbeidere dro ofre for eksplosjonen ut av vognen. Jeg så flere døde. Perrongen var fylt opp med røyk, folk var i sjokk og virket litt panikkslagne.

Norske Skjalg (17): – Det luktet enormt med gass



– Det luktet enormt med gass, og vi kunne se røykpartikler i luften. Det var nesten vondt å puste, sier Skjalg Veland (17) til VG.

Han er på klassetur til den russiske storbyen sammen med ti andre elever og to lærere fra Gand videregående skole i Sandnes. Mandag ettermiddag havnet han og vennene midt oppe i dramatikken da t-banestasjonen Sennaja Plosjad ble rammet av en kraftig eksplosjon.

Foreløpige meldinger går ut på at ti mennesker skal være drept. Bilder fra stedet viser i tillegg flere skadede.

– Det er helt sykt at vi var så nært. Folk var ganske nervøse der nede. Vi var lettet da vi kom til overflaten, sier Veland på telefon til VG.

PÅ KLASSETUR: Skjalg Veland (17) var i nærheten av der eksplosjonen skjedde. Foto: Privat

Evakuert



Da det ble klart at noe hadde skjedd ble gruppen sendt tilbake i t-banevognen og kjørt flere stopp unna, før de ble evakuert opp på overflaten.

Lærer Vibeke Høie bekrefter overfor VG at alle elevene er i sikkerhet.

– Det oppleves ganske uvirkelig, men heldigvis fikk vi raskt bekreftet at alle har det bra. Elevene befinner seg nå utenfor sentrum, sier Høie.

Pressevakten i Utenriksdepartementet opplyser at det så langt ikke har kommet noen meldinger om nordmenn som er direkte berørt av eksplosjonen.