Nyhetsbyrå: Russland sier forholdet til USA er faretruende dårlig

Russland er enig med USAs president Donald Trump.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået er Russland enig med USAs president Donald Trump i at forholdet mellom de to nasjonene er faretruende dårlig.

Farlig dårlig nivå

Kongressen i USA vedtok onsdag nye sanksjoner mot Russland. Trump signerte vedtaket motvillig, og gikk til angrep på representantene i Kongressen.

– Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå. Du kan takke Kongressen, de samme folkene som ikke vil gi oss helsereform, skriver Trump i en twittermelding torsdag ettermiddag.

Ifølge nyhetsbyrået sier Russland seg nå enig med Trump.

Russland: Slukket håp

De nye amerikanske sanksjonene mot Russland slukker alle håp om et bedre forhold til Donald Trumps administrasjon, sa Dmitrij Medvedev på onsdag.

Den russiske statsministeren kom med utspillet etter at den amerikanske presidenten undertegnet loven som setter sanksjonene i kraft.

– Det er dødsstøtet for håpet om å forbedre vårt forhold til den nye amerikanske administrasjonen, skriver statsministeren på Facebook.

NEGATIV: Russlands statsminister Dmitrij Medvedev sa tidligere denne uken at de nye sanksjonene mot Russland ødela alle sjanser til et godt forhold med Trump-administrasjonen. Foto: Sara Johannessen , NTB scanpix

Tverrpolitisk bekymring

Forslaget i kongressen, som også inkluderte sanksjoner mot Iran og Nord-Korea, begrenset Trumps muligheter til å endre restriksjonene mot Russland.

Ifølge New York Times var sanksjons-forslaget en konsekvens av tverrpolitisk bekymring for at Trump ville lette sanksjonene etter Russlands annektering av Krim og innblandingen i presidentvalget i USA i 2016.

