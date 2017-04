Nyhetsbyrå: Minst ti fryktes drept i eksplosjon på T-banen i St. Petersburg

Eksplosivene skal ha gått av i en t-banevogn.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– En eksplosjon fant sted på Sennaja Plosjad t-banestasjon og flere mennesker er skadet, sier en kilde i det lokale politiet ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

En politikilde opplyser ifølge TASS at minst ti personer er drept.

Selskapet som driver T-banen, opplyser at det var "eksplosiv gjenstand" som gikk av inne i en T-banevogn, melder NTB.

Det totale skadeomfanget er så langt uklart. Life.ru melder at det dreier seg om ti drepte og 30 skadede, mens Reuters melder om ti drepte og 20 skadede.

En talsmann for myndighetene bekrefter ifølge TASS at de sjekker opp meldinger om røyk på Sennaya Ploshchad og at mannskaper er sendt til stedet.

Ifølge Sputnik News har det også gått av en eksplosjon på t-banestasjonen Tekhnologitsjeskij Institut. Også TV-kanalen Dojzd melder at de to stasjonene er angrepet.

Minst sju t-banestasjoner har blitt stengt som følge av eksplosjonen.

Ifølge pressesjef Dmitrij Peskov er president Vladimir Putin orientert om eksplosjonene.

Putin har selv vært i St. Petersburg i dag. Han deltok på et forum, og møtte siden Hviterusslands president Aleksander Lukasjenko.

Putin befinner seg i øyeblikket i Strelna, utenfor St. Petersburg. Han sier nå at myndighetene vurderer alle mulige forklaringer på eksplosjonen på t-banen, inkludert terrorisme, ifølge Sky News.

Presidenten bekrefter også at det er flere omkomne, og han kondolerer samtidig til ofrenes familier.