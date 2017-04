Nyhetsbyrå: Minst ni fryktes drept i eksplosjon på T-banen i St. Petersburg

En person som mistenkes å stå bak eksplosjonen på t-banen i St. Petersburg er fanget opp på en overvåkningsvideo.

Fakta om t-banen i St. Petersburg * T-banen i St. Petersburg skiller seg fra andre t-banesystemer ved at stasjonene ligger svært dypt under bakken. * Det skyldes delvis at stasjonene er konstruert for å kunne brukes som tilfluktsrom, og delvis at grunnforholdene i byen er kompliserte. Mange av stasjonene ligger lavere enn havoverflaten. * Ifølge russisk Wikipedia ligger Sennaja Plosjad stasjon 55 meter under bakken, mens Tekhnologitsjeskij Institut stasjon ligger 40 meter under bakken.

Det melder nyhetsbyrået Interfax, ifølge Reuters.

Den foreløpige etterforskningen viser at bomben var skjult i en koffert som ble satt igjen i en av vognene, skriver nyhetsbyrået.

Kritisk skadet



Den kraftige eksplosjonen skjedde mellom to t-banestasjoner klokken 13.40 mandag ettermiddag, ifølge den nasjonale antiterrorkomiteen.

Så langt meldes det om minst ni drepte og 47 skadede i det russiske myndigheter nå omtaler som et terrorangrep.

Seks av de skadede er i en kritisk tilstand, melder det russiske helsedepartementets Veronika Skvortsova, ifølge Tass.

Kort tid etter eksplosjonen ble ytterligere en bombe oppdaget på en stasjon i nærheten. Denne ble senere uskadeliggjort.

«Eksplosiv gjenstand»

Aleksander Kurennoj ved Riksadvokatens kontor karakteriserer eksplosjonen som et terrorangrep.

– Vi skal gjøre alt for å avklare alt som gjorde det mulig å begå en terrorhandling, slik at det ikke skal være mulig å gjenta i fremtiden, sier Kurennoj til TV-kanalen Vesti24, melder Tass.

Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som eksploderte.

Pressevakten i Utenriksdepartementet opplyser at de foreløpig ikke har fått meldinger om nordmenn som er berørt.

Metrostasjoner stengt

Sputnik News meldte tidlig at det dreier seg om to eksplosjoner.

Det nasjonale antiterror-komiteen sier imidlertid at det dreier seg om én eksplosjon som skal ha skjedd mellom de to stasjonene.



– Etter eksplosjonen i St. Petersburg vil det bli satt inn ekstra sikkerhetstiltak på all transport og infrastruktur i Russland, heter det i en uttalelse fra den nasjonale antiterrorkomiteen

Putin kondolerer

Ifølge pressesjef Dmitrij Peskov er president Vladimir Putin orientert om eksplosjonene. Putin har selv vært i St. Petersburg i dag. Han deltok på et forum, og møtte siden Hviterusslands president Aleksander Lukasjenko.

Putin befinner seg i øyeblikket i Strelna, utenfor St. Petersburg. Han sier at myndighetene vurderer alle mulige forklaringer på eksplosjonen på t-banen, inkludert terrorisme, ifølge Sky News.

Presidenten bekrefter også at det er flere omkomne, og han kondolerer samtidig til ofrenes familier.

– Etterforskningen vil snart gi oss et svar på hva som har skjedd, sier Putin.

Den føderale vakttjenesten vil så langt ikke bringe Putin til åstedet, fordi de foreløpig ikke har fått sikret stedet skikkelig, ifølge radiostasjonen Ekho Moskva.

– Dette må ha vært en god planlagt terroraksjon, ettersom det skjer samtidig som Vladimir Putin er i byen, mener Gennadij Gudkov, en kjent forretningsmann og politiker ifølge gazeta.ru.

St. Petersburgs metro ble åpnet i 1955. Den blir stadig bygget ut, og det er i dag fem linjer og 67 stasjoner. Årlig er det rundt 740 millioner passasjerer, noe som gjør den til en av verdens travleste t-baner.

Økt terrortrussel



Den russiske islam-eksperten Roman Silantjev sier til Komsomolskaja Pravda at terrortrusselen mot St. Petersburg har økt den siste tiden.

– Dessverre er det trolig at det var IS som sto bak. De har stått bak de aller fleste terroraksjoner - eller forsøkt på det - den siste tiden, sier han.

Sist fredag ble minst seks russiske soldater drept under angrepet på en militærforlegning i Tsjetsjenia. IS tok på seg skylden for denne aksjonen, ifølge nyhetsbyrået Amaq, som er kjent for sine forbindelser til IS. Angriperne klarte ikke å komme inn på forlegningen, men det var væpnet kamp mellom dem og soldatene i timesvis.