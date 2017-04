Nyhetsbyrå: Eksplosjon på T-banen i St. Petersburg - minst ti skal være døde

Russiske medier melder om døde og flere skadede.

– En ekpslosjon fant sted på Sennaya Ploshchad t-banestasjon og flere mennesker er skadet, sier en kilde i det lokale politiet ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ifølge Sputnik News har det også gått av en eksplosjon på en annen t-banestasjon og minst ti personer skal være skadd.

En talsmann for myndighetene bekrefter ifølge TASS at de sjekker opp meldinger om røyk på Sennaya Ploshchad og at mannskaper er sendt til stedet.

Avisen Komsomolskaja Pravda skriver at vitner melder om skadede og døde.

Minst sju t-banestasjoner har blitt stengt som følge av eksplosjonen.