NATO i høyspenn før stor, russisk militærøvelse

PARIS (VG) Når Russlands forsvar viser muskler med den massive militærøvelsen Zapad, fører det til en tilspisset stemning mellom NATO-landene og russerne.

September forventes å bli en utfordrende tid for dem av NATOs medlemsland som deler landegrense med Russland og Hviterussland. Da skal russiske og hviterussiske styrker trene på krigføring rett på andre siden av grensen.

Militærøvelsen, som går under navnet Zapad («Vest»), arrangeres hvert fjerde år og har tidligere år bestått i eksempelvis å simulere angrep på Polens hovedstad Warszawa. Årets «Zapad» er en av Russlands største militærøvelser siden den kalde krigen, skriver The Guardian.

Med den kontroversielle øvelsen i kikkerten besøkte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fredag en amerikanskledet NATO-bataljon i landsbyen Orzysz i Polen, like ved den russiske enklaven Kaliningrad og Hviterussland. Stoltenberg sier ifølge NTB at NATO vil følge ekstra nøye med på russernes bevegelser den kommende måneden.

«Zapad» er den første øvelsen i sin størrelse som arrangeres av Russland etter annekteringen av Krim og den påfølgende destabiliseringen av Øst-Ukraina.

Flere vestlige land estimerer at den vil involvere over 100.000 russiske soldater, mens russiske myndigheter på sin side hevder at det ikke vil være mer enn 13.000 militære involvert. Uker før øvelsen starter, er mange av innbyggerne i Russlands naboland redde. Særlig de baltiske landene har alene liten militær makt å stille opp med mot sin store nabo i øst.

Estland, Litauen, Latvia og Polen har uttrykt bekymring for at Russland kan komme til å legge igjen militært utstyr i Hviterussland ved øvelsens slutt, slik at de raskt kan ta seg over grensen til Polen og de baltiske landene etterpå. Russlands inntog i Georgia i 2008 og i Ukraina i 2014 skjedde like etter russiske militærøvelser i området.



VG ved frontlinjen i Ukraina: Soldatene er lei krigen



KRITISERES FOR HEMMELIGHOLD: Russlands president Vladimir Putin må være åpen om militærøvelser, slik andre OSCE-land er, mener NATO. FOTO: AP

FAKTA: “ZAPAD” *Den russiske militærøvelsen Zapad (“vest") pågår i Kaliningrad-området i Russland og i Hviterussland 14.-20. september. *Under den kalde krigen var Zapad Sovjetunionens største militærøvelse, og involverte 100.000-150.000 militære. *Etter Sovjets fall ble øvelsen tatt opp igjen i 1999, samme år som Putin kom til makten. Siden har øvelsen blitt holdt hvert fjerde år. (Kilde: NTB, The Observer)

Mangler åpenhet

Det latviske forsvarsdepartementet registrerer med bekymring at russerne allerede har utplassert sine styrker ved grensen og intensivert sine øvelser de siste dagene, skriver departementet på sine nettsider. «Ethvert land har rett til å arrangere øvelser for sine tropper, men denne øvelsen mangler åpenhet», skriver presseansvarlig ved det latviske forsvarsdepartementet, Aiva Kokorisa, til VG.

I avtaler gjort gjennom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE), forplikter medlemslandene seg ved store militærøvelser til å tillate to observatører sendt fra hver av de 56 andre medlemslandene. NATOs generalsekretær Stoltenberg mener Russland ikke følger disse reglene.

– Russland har aldri, ikke siden den kalde krigen tok slutt, invitert NATO til å observere noen av sine øvelser, sa Stoltenberg til nyhetsbyrået AP i Warszawa denne uken.

På invitasjon fra Hviterussland vil NATO sende to ekspertobservatører til en såkalt «besøksdag», men dette er ikke en fullverdig måte å gi tilgang til observatører på, mener Stoltenberg.

Stoltenberg sa dessuten etter møtet i det såkalte NATO- Russlandrådet i juli at han fryktet at tallet som Russland har gitt på deltagende soldater, er kunstig lavt.

Stoler på NATO

PASSER PÅ: Forsvarsalliansen NATO har styrket sin tilstedeværelse i Polen. Fredag denne uken møtte generalsekretær Jens Stoltenberg Polens utenriksminister Witold Waszczykowski i Warszawa. FOTO: REUTERS

NATO nylige opptrapping av styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen er et svar på den tilspissede sikkerhetssituasjonen mellom Russland og NATO etter Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina. Bataljonen Orzysz, som Stoltenberg besøkte fredag, er én av fire som forsvarsalliansen i vår utplasserte i Russlands naboland for å styrke trygghetsfølelsen i landene. De baltiske landene og Polen setter sin lit til NATO for å støtte dem.

– NATOs tilstedeværelse er en forutsetning for Latvias sikkerhet, i en situasjon hvor Russland ikke endrer sin politikk og kraftig demonstrerer sitt militær nærvær og potensial ved Det baltiske hav, skriver presseansvarlig Aiva Kokorisa på vegne av ved det latviske forsvarsdepartementet, i en uttalelse til VG.

