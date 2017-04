Mor døde da hun reddet datteren i terrorangrepet i St. Petersburg

Irina Medyantseva (50) kastet seg over datteren for å beskytte henne da selvmordsbomberen utløste terroren på T-banen i Russlands nest største by.

En dukkemaker fra St. Petersburg satt på T-banen sammen med datteren da bomben gikk av mellom to stasjoner i sentrum av byen mandag. Datteren hadde vært hjemme på besøk i noen dager og de to var på vei til togstasjonen i byen.

Da selvmordsbomberen, som satt i samme vogn, utløste sprengladningen, skal Irina Medyantseva (50) ha kastet seg over datteren Alyona (28) for å beskytte henne. Det reddet trolig livet til datteren.

Det er slektninger av familien som har fortalt den hjerteskjærende historien fra angrepet som drepte 14 personer til nyhetsbyrået AP.

– Hun var en god mor

28-år gamle Alyona overlevde angrepet og ble overført fra intensivavdelingen til observasjon onsdag formiddag.

KASTET SEG OVER DATTEREN: Folk har lagt ned blomster ved et bilde som viser Irina Medyantseva og en av dukkene hennes, på en av T-banestasjonene i St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky , AP

I likhet med moren arbeider både Alyona og søsteren Yulia som dukkemakere. Deres mor beskrives som en suksessfull kunstner og kunne selge dukker laget av smeltet plastikk for opptil 8500 kroner per dukke på internett.

– Irina var en morsom og kreativ person og full av planer. Hun var en god mor og gjorde mye for barna, sier Medyantsevas egen søster, Anna, til AP.

Familien har i dagene etter angrepet fått mengder av kondolansebrev og støttemeldinger fra kunstnerens tilhengere.

Russiske etterforskere bekrefter: Akbarjon Djalilov sto bak terroren

Mandag kveld skrev også Medyantsevas mann, Alexander Kaminsky, denne meldingen på sosiale medier:

«Sorg. Jeg har mistet min kjære kone.»

Familien skal begrave Medyantseva på torsdag.

Seks personer pågrepet

President Vladimir Putin, som var i hjembyen St. Petersburg da angrepet skjedde, la mandag kveld ned blomster ved T-banestasjonen før han gikk fra stedet uten å si et ord.

Onsdag har russiske myndigheter opplyst at seks personer som er mistenkt for terrorrekruttering, er pågrepet i St. Petersburg, ifølge NTB.

Etterforskerne har imidlertid ikke funnet bevis for at de seks har tilknytning til bombeangrepet.

I en uttalelse onsdag blir det informert at de pågrepne er fra sentralasiatiske tidligere Sovjet-republikker. De anklages for å ha rekruttert sentralasiatiske menn til den ytterliggående gruppen IS og andre lignende organisasjoner i siden november 2015.