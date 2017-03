Lavrov og Brende møttes: Stemningen sank da stopp-listene kom på bordet

ARKHANGELSK (VG) Russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjons-rammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.

Det fikk utenriksminister Børge Brende klar beskjed om da han møtte sin kollega Sergei Lavrov onsdag kveld.

– Stopp-listene er ikke det temaet som det blir best stemning av i møtet, det tror jeg at jeg kan innrømme, sa Brende etter det norsk-russiske møtet i Arkhangelsk.

Uenig i russernes stopp-liste

De russiske stopp-listene som Russland holder for seg selv, og som Utenriksdepartementet nekter å offentliggjøre, hindret også Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) fra å få visum til Russland i februar. Dermed ble en delegasjonsreise fra Stortinget til Moskva avlyst.

Samtidig har russerne gjentatte ganger protestert mot at de russerne som EU, med norsk støtte, nekter visum, heller ikke får reise til Svalbard.

Bakgrunnen for dette var en selfie som Russlands sanksjons-rammede visestatsminister Dmitri Rogozin tok på flyplassen i Longyearbyen i 2015. Etter dette besøket tok den norske regjeringen affære og utvidet stopp-listen til også å gjelde Svalbard.

SAMMENLIKNER NOTATER: Stemningen var gemyttlig da de satte seg ned og sammenlignet Lavrovs håndskrevne notater med Brendes tykke mappe. Foto: Harald Henden , VG

– Vi er uenig i russernes stopp-liste, sa den norske utenriksministeren etter et møte som varte i nesten en time.

Ulikt syn

– Vi mener at Norge har sluttet seg til EUs liste, som en reaksjon mot enkeltpersoner på folkerettsbrudd. Men å plukke ut nordmenn som settes på en stopp-liste uten at de har begått noe som helst, er noe helt annet. Men her det ulikt syn, de mener at de har respondert på EUs liste, sa Brende.

Men han presiserte etter møtet at han og Lavrov har klart å holde god kontakt, også gjennom vanskelige år etter Ukraina og tung militær opprusting med hardt språk mellom øst og vest, noe russerne tidligere har kalt en ny kald krig.

– Vi har hele tiden, selv i vanskelige situasjoner, klart å beholde en god personlig tone, sa Brende.

Lavrov åpnet møtet med å si at han var glad for at noen nå er i ferd med å få fornuften tilbake, underforstått at dialogen mellom øst og vest er i ferd med å bli tatt opp igjen på mange plan.

Annonserte store investeringer i Nikel-anlegg

Brende meldte også at det er i Norge og Russlands felles interesse å løse store og små problemer landene imellom.

KONFERANSE: Senere skal utenriksminister Brende delta på den internasjonale Arktis-konferansen som Russland arrangerer. Her deltar blant annet Russlands statsminister Vladimir Putin. Foto: Harald Henden , VG

Han kom ut av møtet med det som kan være en god nyhet for alle i Øst-Finnmark som plages av store utslipp fra fabrikkanleggene i Nikel:

– Lavrov opplyste at Norilsk Nikel vil foreta store investeringer i Nikel-anlegget, som forurenser mye og som rammer både Øst-Finnmark og Murmansk. Det har vi jobbet for lenge, sa Brende.

– Han så også fram til å utvikle det økonomiske samarbeidet videre, noe som kan føre til økt samhandel mellom våre to land. Det er en lang liste av muligheter, i grensesamarbeid og i folk til folk-samarbeidet, som vi begge ønsker å utvikle videre, sa Brende.