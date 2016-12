Lavrov foreslår å utvise 35 amerikanere

I går besluttet Barack Obama å utvise 35 russere fra USA. Nå vil Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at like mange amerikanere skal utvises fra hans land.

– Den utgående regjeringen til Barack Obama beskylder Russland for alle dødelige synder. De har grunnløst beskyldt Russland for å påvirke det amerikanske valget, sier Lavrov fredag formiddag, ifølge russiske medier.

Torsdag sa Barack Obama at USA har gitt 35 russiske diplomater 72 timer på å forlatelandet. Presidenten advarte også om at represaliene bare var begynnelsen.

– Vi vil gjennomføre en rekke tiltak når og hvor vi selv velger. Noen av disse vil ikke bli kjent offentlig, sier han.

Les også: Disse russerne straffes av USA

Lavrov foreslår at president Vladimir Putin utviser 31 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Moskva og fire ansatte ved det amerikanske konsulatet i St. Petersburg som en motreaksjon.

– Vi kan selvsagt ikke la disse triksene stå ubesvart. Gjensidighet er diplomatiets og internasjonale relasjoners lov, sier den russiske utenriksministeren.

En russisk reaksjon var ventet.

Bakgrunn: Beskylder Putin for å blande seg inn i valget

PRESIDENT: Barack Obama har tre uker igjen som USAs president. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Rapport

Det hvite hus slår tydelig fast at Russlands myndigheter står bak systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser, blant annet med hensikt å påvirke presidentvalget og undergrave tilliten til myndighetene og demokratiet.

– Alle amerikanere bør være bekymret for Russlands handlinger. Disse datainnbruddene og lekkasjene kan kun ha blitt styrt fra høyeste hold i den russiske regjeringen, sa Obama torsdag.

Fikk du med deg?: Slik skal russerne ha hacket valget

Obama vil legge fram en rapport om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget for Kongressen i løpet av de nærmeste dagene.

Trump vil «videre»

Også Donald Trump, som inntar presidentembetet i USA 20. januar, har kommet med en uttalelse. Han mener USA nå må «komme seg videre».

– Det er på tide for landet vårt og komme seg videre til større og bedre ting, sa Trump til journalister i Florida i går.

Trump om sanksjonene: – USA må legge hackerangrepene bak seg

Trump har tidligere avvist anklagene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget og har beskyldt etterretningstjenestene for å ha en politisk agenda.

– Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte med ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa han.