Kreml: Demonstrasjoner «en provokasjon»

Russiske myndigheter omtaler helgens protestaksjoner i Russland for en provokasjon og anklager opposisjonen for å provosere fram vold.

Ifølge president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ble barn betalt for å delta i protestene. Peskov oppgir ingen kilde for informasjonen, men beskriver det han har sagt som «fakta».

Peskov avfeier også krav fra EU, Europarådet og USA om at de flere hundre som ble pågrepet under demonstrasjonene, må løslates. Politiets opptreden var "absolutt korrekt", uttaler Peskov. Men han sier også at myndighetene skal vurdere demonstrantenes krav.

Blant dem som ble pågrepet, var opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Han ble mandag fremstilt for en domstol, der han ble ilagt bot for å ha planlagt og deltatt i en demonstrasjon i Moskva. Litt senere på ettermiddagen besluttet domstolen å dømme ham til 15 dagers fengsel for ikke å ha adlydet en politimann under pågripelsen.

Navalnyj oppfordret før helgen folk til å demonstrere søndag etter at han hadde publisert en rapport om angivelig korrupsjon tilknyttet statsminister Dmitrij Medvedev.