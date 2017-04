– En russisk tankesmie kontrollert av president Vladimir Putin utviklet en plan for å påvirke det amerikanske presidentvalget til Donald Trumps fordel, sier kilder til Reuters.

Tankesmien skal også ha utviklet en strategi for å svekke de amerikanske velgernes tro på det amerikanske valgsystemet, skriver nyhetsbyrået.

Reuters har opplysningene både fra kilder i den nåværende og den tidligere administrasjonen i Washington, som viser til russiske dokumenter.

De anonyme kildene mener dokumentene viser at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget 8.november i fjor, som amerikansk etterretning har konkludert med.

Les også: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

Strategisk

Kildene sier til Reuters at det ene dokumentet inneholder en strategi for å oppmuntre de amerikanske velgerne til å stemme på en president som ville sørge for et mer vennskapelig forhold til Russland enn daværende president Obama gjorde.

Les også: FBI støtter CIA: Russlan blandet seg inn

Dokumentet er ifølge de anonyme kildene datert til juni 2016. Reuters skriver at dokumentet sirkulerte på høyeste nivå i den russiske regjeringen, men at det ikke var adressert til noen bestemt person.

Ifølge nyhetsbyrået skal dokumentet blant annet ha oppfordret Russland til å lansere en propagandakampanje på sosiale medier.

Det andre dokumentet kildene viser til er datostemplet oktober i fjor. Ifølge Reuters advarer dokumentet at det var sannsynlig at Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton ville vinne valget.

Fikk du med deg? Etteretningsrapport: Putin beordret kampanje for å påvirke valget

Derfor ble det argumentert for at Russland skulle slutte å utarbeide propaganda til fordel for Trump. Istedenfor skal det ha blitt oppfordret til å intensivere arbeidet med å svekke amerikanernes tro på valgsystemet, samt å undergrave Clinton, ifølge Reuters kilder.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, og de anonyme kildene vil heller ikke fortelle Reuters hvordan USA har skaffet seg de omtalte dokumentene.

Heller ikke amerikansk etterretning vil kommentere saken.

Les også: Stor splid om russisk hacking

Russlands president Vladimir Putin har tidligere flere ganger nektet for å ha påvirket det amerikanske valget. Hverken Putins talsmann eller instituttet som står bak dokumentene har respondert på nyhetsbyråets henvendelser om saken.

USAs president Donald Trump har flere ganger uttalt at Russlands aktivitet ikke har hatt noen påvirkning på utfallet av det amerikanske valget.