Ildsjeler i Russland kjemper mot Putin

ST PETERSBURG ( VG) I Russland vet «alle» at Putins parti vil bestemme også etter søndagens valg. Det stopper likevel ikke ildsjeler fra å drømme om et reelt demokrati.

Det er siste dags innspurt i valgkampen før russerne går til valgurnene på søndag. Nikolaij Artjomenko kjører en ombygd ungarsk turbuss full av ivrige frivillige rundt i et valgdistrikt vest i St. Petersburg, fjeset hans lyser, også fra utsiden av kjøretøyet. Vi befinner oss i 27-åringens egen valgbuss. Historielæreren Artjomenko vil med stor sannsynlighet bli valgt inn i bystyret på søndag. Litt av en bragd for en russisk opposisjonspolitiker som stiller til valg uavhengig av parti.

Førstkommende søndag forgår det tre ulike valg i Russland. I valget på ny nasjonalforsamling, den som kalles Dumaen, er det få som forventer de store overraskelsene. Det skal også velges guvernører, og tilslutt, lokale representanter til bystyrene, slik mannen som pryder bussen VG sitter i, håper å bli.

HJEMMEMEKKET: Takket være en god venn med sans for gamle ungarske kjøretøy, fikk Nikolaij Artjomenko sin egen buss til valgkampen. Siste dag med i valgkampen kjører han rundt i valgdistriktet sitt vest i St Petersburg og forteller folk om hans planer for et bedre lokalsamfunn. FOTO: HARALD HENDEN, VG VG

« Alle» russere, også de i valgbussen til Artjomenko, vet at det bare er Putins parti, Det forente Russland, som sitter på ressurser nok til å ha makt i

FAKTA: VALGET I RUSSLAND *18. september er det nasjonalforsamlingsvalg, guvernørvalg og lokalvalg i Russland. * Til sammen skal 450 representanter stemmes inn. * 225 representanter velges proporsjonalt fra føderale partilister. * 225 representanter velges fra enmannskretser. Kandidaten som får flest stemmer i en valgkrets, vinner kretsen, selv om kandidaten har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. * I dag er partiene Det forente Russland (238 plasser), Kommunistpartiet (92), Et rettferdig Russland (64) og Liberaldemokratene (56) representert i forsamlingen. * Sperregrensen er 5 prosent. (Kilde: NTB)

Russland. Men Artjomenko mener han og hans 60 unge frivillige ildsjeler likevel har en fordel når slaget foregår lokalt:

– Putins parti styrer kanskje landet, men de vet ikke hvordan man styrer lokalt. Jeg representerer en stor gruppe unge som kjemper for et bedre nærmiljø. Allerede har vi fått til nattbusser her. Nå trenger vi et metrostopp i nærheten, og parker til folket!, sier han ivrig.

Han gir en forbipasserende gammel dame med trillebag en løpeseddel med valgløfter. Damen forteller at hun ikke skal stemme, det gjør ingen forskjell uansett.

– Men kan du, unge mann, fortelle meg hvordan vi kan bli kvitt Det forente Russland? Jeg er så lei av dem!, sier den eldre til Artjomenko om Putins parti.

Det har ikke en gang slått den eldre kvinnen at det å stemme i valget kan ha noen påvirkning på politikken som føres.

UNIK OPPOSISJONSKANDIDAT: Ved hjelp av et utall timer frivillig arbeid sammen med 60 lokale støttespillere, ser Nikolaij ut til å kunne bli én av bare to kandidater i Russland som stiller til lokalvalget uten en partitilhørighet. Disse velgerne på gata er mest opptatt av å bli kvitt Putins parti. FOTO: HARALD HENDEN, VG Foto: Harald Henden , VG

«Nytt» system

På papiret er det nye tider for for russisk politikk ved dette valget. Putin og hans allierte ønsker å unngå de store folkedemonstrasjonene med anklager om valgfusk som man så etter forrige valg. Derfor har de gjeninnført et tidligere valgsystem som i sin tid ble fjernet av president Putin i 2004. Nå står velgerne igjen overfor et kombinert valgsystem der de skal stemme halvparten av de 450 representantene fra partilister, og et tilsvarende antall fra enmannskretser.

Spillereglene er altså endret. På papiret skal det nå være lettere for partier som vil utfordre den sittende makten å registrere seg, uten at det overbeviser kritikerne.

Helge Blakkisrud, leder for NUPIs avdeling for Russland og Eurasia, er forsiktig i sin optimisme av hvor rettferdig vi kan vente at dette valget blir.

– Jeg regner med at vi vil se et teknisk ryddig valg, som sannsynligvis ikke vil preges av mye «primitivt juks». Grunnen til at det likevel ikke er et fritt og uavhengig valg, er strukturelle forhold i forkant av valget. Nettopp slike ting som underkjenning av signaturer, tilgang til media, å få drive valg på gatenivå på lik linje med den sittende makten og myndighetens bruk av administrative ressurser i forkant, gjør at det er vanskelig å si at det i dette valget er like muligheter for alle, sier Blakkisrud til VG.

«Valg uten valg»

Artjomenko med valgbussen er unntaket som har klart å komme igjennom nåløyet. Alexander Shurshev ( 34) har engasjert seg i politikk i snart 15 år. Etter en lang sommer med stemmesanking, hadde Shurshev og hans hjelpere signaturer, passnummer, telefonnummer og annen personlig informasjon fra 4042 velgere, rett over kravet på tre prosent av alle stemmeberettigede i hans distrikt. For et par dager siden kom kontrabeskjeden om at noen av signaturene var kjent ugyldige, og at han dermed strykes som kandidat.



UTESTENGT: Aleksander Shurhev ( 34) bruker siste dag før valget til å informere de som har stemt på han, forgjeves, om hvordan valgsystemet diskriminerer de som ikke er venner med de mektige. Slagordet på løpesedlene er « i vårt område er det et valg uten valg». Foto: Harald Henden , VG

– Den lokale kandidaten fra Putins parti, Det Forente Russland, er redd for konkurranse, og har hele sin familie og vennekrets i komiteen som godkjenner registreringen av stemmer. Her har vi et «valg uten valg», sukker Shurshev.

I dagens Duma er fire partier representert. Ved dette valget er sperregrensen regulert fra sju til fem prosent slik at det teknisk sett skal være lettere for andre enn bare Putins meningsfeller å få innflytelse. Mer enn et ønske om et fargerikt politisk fellesskap i Russland, vitner dette om en høy selvtillit fra Putins parti det forente Russland, forteller NUPI-forsker Blakkisrud.

Ifølge det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada, har Putins parti i det siste tapt terreng, og har nå bare 31 prosents oppslutning, sammenliknet med 39 prosent ved forrige måling. Det samme instituttet står bak den ferske målingen som viser mer enn én av tre russere mener valget er rigget.

Putin ler sist: Gallupleverandøren Levada er nå stemplet som en «utenlandsk agent» av russiske myndigheter, og strupet fra å gjøre flere slike undersøkelser.