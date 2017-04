Forsker: Ikke usannsynlig at jihadister står bak Russland-angrep

Det er fremdeles uvisst hvem som gjennomførte angrepet i St. Petersburg, men det er ikke usannsynlig at det er jihadister som står bak, sier Russland-ekspert.

Elleve personer ble drept da det mandag ettermiddag gikk av en kraftig eksplosjon mellom to T-banestasjoner i den russiske byen St. Petersburg. Russiske myndigheter omtaler angrepet som terror, men foreløpig er det ingen som har tatt på seg skylden.

Dette er første gang i moderne tid at terror rammer St. Petersburg. Byen som var beleiret i 900 dager under den andre verdenskrig, har fått leve i fred for terroristene, som i stedet har slått til mot en rekke mål i hovedstaden Moskva.

– Det kan være mange som kan stå bak angrepet. Men det er klart, hvis du skal se på historien, så har radikale islamistiske grupper fra Nord-Kaukasus gjennomført en rekke terrorangrep siden Putin kom til makten, sier Russland-ekspert og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen.

Wilhelmsen presiserer at angriperne kan være alt fra høyreekstreme grupper, til jihadister.

– Men tatt den russiske historien i betraktning, så er det ikke usannsynlig at jihadister fra Nord-Kaukasus står bak.

Russlands kamp mot jihadister



Terrorgruppene oppsto i kjølvannet av de blodige krigene i Tsjetsjenia etter at Sovjetunionen ble oppløst i 1991 og republikken Tsjetsjenia erklærte seg uavhengig, forklarer hun.

– Mange av terrorangrepene som har rammet Russland siden 90-tallet har sitt utspring i radikaliseringen av den tsjetsjenske opprørsbevegelsen som følge av krigen. Terrorangrepene har vært deres sterkeste våpen mot russiske myndigheter, sier Wilhelmsen.

MINNES: En mann tenner et lys til minne for ofrene etter angrepet i St. Petersburg 3 april 2017.

Noen av de største angrepene forskeren viser til er aksjonen ved Dubrovka-teateret i Moskva, der Tsjetsjenske opprørere tok 800 gisler.

I 2004 ble mer enn 300 mennesker også drept under en redningsaksjonen på en skole i Beslan i Nord-Ossetia, der opprørere holdt 1100 gisler.

Samtidig har det vært en merkbar nedgang i angrep gjennomført av de islamistiske opprørsbevegelsene i Russland, hevder hun.

– Det er fordi Russland har satset sterkt på å slå ned på de disse gruppene i Nord-Kaukasus ved for eksempel å stenge grensene, få kontroll over finansieringen av gruppene og begrense tilgjengeligheten av våpen. De har også gjennomført tøffe antiterrorkampanjer i regionen, sier Wilhelmsen.

Bekymret for sikkerheten



Mens antall angrep rettet mot Russland har gått ned, har en sett en økning på antall jihadister som har reist til Midtøsten, hevder forskeren:

– Antall jihadister som har reist fra Nord-Kaukasus til Midtøsten har økt betraktelig. Det er snakk om at flere tusen kan ha sluttet seg til ulike grupper som IS i Syria, sier hun.

Denne utviklingen har helt klart bekymret de russiske myndighetene som har fryktet for sikkerheten i landet dersom jihadistene skulle vende hjem.

Samtidig har russiske myndigheter angivelig hjulpet jihadistene ut av Nord-Kaukasus på vei til Midtøsten, forteller Wilhelmsen:

– Putin har en gang sagt rett ut at det er bedre å bombe terroristene i Syria, enn å gjøre det på russisk territorium.

– Ingen tvil om at det er terrorisme



Den russiske islameksperten Roman Silantjev sier også til Komsomolskaja Pravda at terrortrusselen mot St. Petersburg har økt den siste tiden.

– Dessverre er det trolig at det var IS som sto bak. De har stått bak de aller fleste terroraksjoner – eller forsøkt på det – den siste tiden, sier han til avisen.

Også NUPI-forsker Jakub Godzimirski, sier til NTB at angrepet mot T-banen kan være relatert til situasjonen i Nord-Kaukasus eller Syria.

– De to forklaringene er dessuten tett knyttet til hverandre, sier han.

Godzimirski viser blant annet til at mange russiske fremmedkrigere som har sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppen IS, har bakgrunn fra Tsjetsjenia eller andre deler av Nord-Kaukasus.

Den russiske opposisjonspolitikeren Mikhail Khodorkovskij skriver på sin facebook-konto at dette trolig er det største terrorangrepet i St. Petersburg i Russlands nyere historie, og legger til:

– Det er ingen tvil om at det er terrorisme, for terrorismen har sin signatur, uansett hva målet er, skriver Khodorkovskij.

Samtidig har flere eksperter også trukket fram at IS har rekruttert mange krigere i Usbekistan, et av de sentralasiatiske landene som en gang var en del av Sovjetunionen.

Sist fredag ble minst seks russiske soldater drept under angrepet på en militærforlegning i Tsjetsjenia. IS tok på seg skylden for denne aksjonen, ifølge nyhetsbyrået Amaq, som er kjent for sine forbindelser til IS.

Angriperne klarte ikke å komme inn på forlegningen, men det var væpnet kamp mellom dem og soldatene i timevis