Fengslede Aleksej Navalnyj: Vil bli Russlands president

PARIS (VG) Han sitter i fengsel etter demonstrasjoner i Moskva, men det hindrer ikke den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (41) i å ville ta Vladimir Putins plass.

Før protestaksjonene i flere russiske byer i det hele tatt var i gang mandag, ble opposisjonsleder Aleksej Navalnyj pågrepet av politiet. Myndighetene mener demonstrasjonen, som Navalnyj tok initiativ til, var ulovlig.

Nå er han dømt til 30 dagers fengsel – omgivelser Navalnyj kjenner godt.

Senest i mars var hans siste opphold i kasjotten, også da etter en protestaksjon. Men 41-åringen er langt mer enn en rebell:

Den suksessrike juristen, partilederen og bloggeren vil utfordre selveste Vladimir Putin i kampen til presidentkandidaturet i 2018.

Blogger om urett



Navalnyjs vei mot rampelyset startet allerede for 10 år siden, da han startet sin egen antikorrupsjonskampanje.

ALEKSEJ NAVALNYJ (41) Russisk regimekritiker og blogger. Jurist av yrke.

Bor i Moskva, er gift og har to barn.

Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje.

Initiativtager til massedemonstrasjonene mot korrupsjon i Russland 12. juni.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Har vært innblandet i en rekke rettssaker og vært fengslet en rekke ganger. Han hevder selv at disse har vært politisk motivert. Kilde: NTB

Hans uvanlige strategi var å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene, og så bruke sin kompetanse som jurist til å ta selskapene til retten.

Han skrev om hva han gjorde på bloggen sin, og fikk på kort tid svært mange tilhengere.

Virkelig lagt merke til ble han likevel først i år, da han publiserte en 50 minutter lang film om statsminister Dmitry Medvedev på YouTube-kanalen sin.

Videoen, som hevder å dokumentere at Russlands statsminister tok imot bestikkelser fra russiske oligarker for å finansiere luksuriøse eiendomsprosjekter i utlandet, har blitt sett over 22 millioner ganger.

Regimekritikerens Youtube-kanal har i skrivende stund over 1,2 millioner abonnenter, og er en viktig måte for Navalnyj å nå ut til sine sympatisører.

Merket som barn



Det er nå fire år siden moskovitten startet sitt eget politiske parti, Partija Progressa, Fremskrittspartiet.

Samme året, i 2013, fikk han 27 prosent av stemmene i valget på borgermester i Moskva, den nest høyeste oppslutningen, noe som regnes som litt av en prestasjon for en som har gjort seg til uvenn med makten i Kreml.

SAMMENSTØT: Russisk politi fjerne flere hundre av de 5000 demonstrantene på hovedgaten Tverskaya i Moskva mandag. FOTO: AFP

Navalnyjs skepsis til myndighetene går helt tilbake til hans barndom. Som sønn av en offiser i den Røde Armé, vokste han opp i en militærby utenfor Moskva, men tilbrakte sommerne hos bestemoren i Ukraina, ved hennes hus like ved Tsjernobyl.

Den unge Navalnyj opplevde hvordan myndighetene forsøkte å skjule at det hadde vært en atomkatastrofe i området.

Hendelsen, en påfølgende skepsis til autoriteter og en hang til åpenhet, har preget han siden, sier venner og familie i et intervju med BBC.

Omdiskutert



Aleksej Navalnyjs motstandere er mange, og han har blitt beskyldt for å være både en populist, en nasjonalist og en som bare er ute etter å klatre på den sosiale rangstigen.

I VARETEKT: Navalnyj snakker fra varetekt mandag kveld etter å ha blitt hanket inn av politiet, beskyldt for å arrangere en ulovlig demonstrasjon. FOTO: AFP

Navalnyjs bruk av internett og sosiale medier for å nå ut til velgere, er ikke verdig en som vil kjempe om å bli Russlands mektigste, mener andre.

Lederen for Frihetspartiet, et annet opposisjonsparti, synes Navalnyj er en «flott leder», men har innsigelser:

– Jeg vil minne om at det å være president i Russland er en alvorlig jobb, og en nominering til kandidaturet er store greier. Noen tenderer til å behandle det som en « retweet» eller et «like» på sosiale nettverk, er Vladimir Milov sitert i IMR.

Det er imidlertid lite trolig at Navalnyj vil få godkjent sitt presidentkandidatur ettersom han tidligere er dømt for korrupsjon i en sak som Navalnyj selv mener var politisk motivert.

Den Europeiske menneskerettskommisjonen har kalt rettssaken mot han «vilkårlig».

