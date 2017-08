FBI: Sporet falske nyheter antatt å stamme fra Russland

CNN har avdekket at FBI overvåket falske nyheter antatt å stamme fra Russland i sosiale medier under valgdagen i USA.

Under og etter det amerikanske presidentvalget i 2016 har det vært mye snakk om «falske nyheter»

CNN har nå avdekket at FBI overvåket fabrikkerte nyhetsmeldinger i sosiale medier som er antatt å stamme fra en russisk kampanje for å spre falsk informasjon for å påvirke valgresultatet.

E-sjefen: Russland vil skape indre splid og uro i Europa.

Overvåket sosiale medier

Under valgdagen var dusinvis med FBI-agenter samlet i Washington for å overvåke sikkerhetstrusler på nett. En av gruppene med FBI-agenter skal ifølge informasjon CNN har fått tilgang til ha overvåket sosiale medier.

FBI-agentene identifiserte brukerkontoer som sto bak fabrikkerte nyhetsmeldinger som ble spredd på ulike plattformer i sosiale medier.

Mistanken var at flere av disse kontoene var tilknyttet en russisk kampanje for å spre feilaktig informasjon, ifølge to kilder tilknyttet etterforskningen.

VG mener: Russlands lange arm.

– På grensen av det konstitusjonelle lovverket

Dette er i grenseland for hva den amerikanske konstitusjonen tillater, ettersom selv falske nyheter beskyttes av ytringsfriheten.

– Vi var på grensen av det konstitusjonelle lovverket. Vi overvåket nyheter, sier en av kildene kjent med etterforskningen til CNN.

Flere kilder skal ha fortalt avisen at FBI, sikkerhetsdepartementet og kontoret til den nasjonale etterretningsdirektøren hadde jevnlige konferansesamtaler hver tredje time med Det hvite hus for å diskutere mulige problemer.

Debatt: «Fake science» i anmarsj.

– En fiasko

Etter at valgnatten var overstått skal personer i ledelsen ha gratulert hverandre med at valgdagen ble gjennomført uten at forstyrrelser.

En ansatt i Obama-administrasjonen skal ha svart på gratulasjonsmeldinger med det motsatte inntrykket og hevdet at den amerikanske responsen på den russiske informasjonskampanjen var en fiasko som overgår det en kunne forestilt seg.

– Tuller du? Det de gjorde fungerte!

Skal han ha sagt til kollegaer i Det hvite hus som feiret et vel gjennomført valg.

Falske nyheter: Mistenker Trump-kampanjen hjalp russerne