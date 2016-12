- Et skritt fremover i relasjonene med Russland

BERLIN (VG) Etter å ha møtt Putin i dag føler Europarådets Thorbjørn Jagland at forholdet mellom Russland og Europa viser tegn til normalisering.

Gjennom hans to dagers besøk i Moskva sjonglerer Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mellom Russlands mektigste ledere og deres kritikere i russiske menneskerettighetsgrupper.

I møte med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og president Vladimir Putin var Jaglands mål å understreke at tross vanskeligheter i forholdet mellom Russland og Europa, og særlig EU, så er Russland fortsatt en fullverdig medlem av Europarådet.

– Derfor er det viktig å forsette å ha et godt samarbeid. Det var en konstruktiv stemning i møtene, forteller Jaglands pressetalsmann på telefon fra Moskva til VG tirsdag kveld.

Tok opp betente tema

Jagland tok opp to tema med russerne som Europarådet har sett på med bekymring:

For det første Russlands lov som åpner for at landet kan velge å ikke implementere lover som ilegges dem fra Strasbourg.

For det andre Russlands stempling av enkelte organisasjoner som «utenlandske agenter» dersom de mottar støtte fra land utenfor Russland. Europarådets generalsekretær forklarte at han er enig med Russland i at det må være åpenhet om hvor en pengestøtte kommer fra, men at det å stemple organisasjoner som «utenlandske agenter» sender et feil signal til folket.

– Putin sa han skulle se på saken, og vi opplever at den russiske presidenten nå er lydhør. Vi ser på disse møtene som et viktig skritt fremover i relasjonene mellom Russland og Europa , og et skritt nærmere normalisering, sier pressetalsmann for Jagland, Daniel Holtgen, fra Moskva.

For uten om Russlands forbindelser til Europarådet og demokratisk sikkerhet, var også menneskerettigheter tema for møtet, ifølge Europarådet.

Tirsdag hadde Jagland møte med menneskerettighetsforkjempere i Russland. Onsdag taler den norske generalsekretæren Jagland til de russiske ombudsmennenes årlige konferanse og deltar på en mottakelse i anledning den internasjonale menneskerettighetsdagen, som er den 10.desember.