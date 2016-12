«Dr. Liza» hadde med humanitærhjelp til syrisk sykehus – så styrtet flyet

Elizaveta Glinka, kjent som Dr. Liza, har hjulpet fattige, syke og hjemløse i 17 år. I julen skulle hun besøke et sykehus i Latakia.

Sammen med minst 64 musikere, ti soldater, ni journalister og åtte flyansatte var den populære hjelpearbeideren på flyet på vei til Syria 1. juledag. Men i motsetning til sine medpassasjerer hadde Dr. Liza planer om å tilbringe julen på et syrisk sykehus, ifølge hjelpeorganisasjonen Fair Aid, der hun selv var leder.

På sine nettsider skriver Fair Aid at Dr. Liza satt på flyet og skulle til universitetssykehuset Tishrin med humanitærhjelp.

– Dr. Liza var på flyplassen klokken 23.00 i går og fortalte at hun skulle til Syria på morgenen, sier en ikke-navngitt politikilde til nyhetsbyrået TASS.

Tidligere i desember mottok menneskerettighetsaktivisten blomster fra president Vladimir Putin som takk for hennes veldedighetsarbeid og kampen for menneskerettigheter i Russland, Ukraina og Syria. Hjelpearbeid skal ha vært hennes store lidenskap siden hun startet Fair Aid i 1999.

Organisasjonen tilbyr blant annet gratis behandling for fattige familier, hjemløse og alvorlig syke i hovedstaden Moskva.

I et intervju med Christian Cience Monitor fra 2011 forteller Glinka at hun brenner for å hjelpe de som ikke har noe håp. Hennes ansatte beskriver henne som «en person som ikke kan la det passere når hun ser noen i en vanskelig situasjon».

I 2010 ble Dr. Liza kåret til årets blogger av russiske ROTOR, etter å ha blogget om menneskerettigheter og veldedighetsarbeid under navnet «doctor_liza».

Blant passasjerene på det styrtede flyet var også minst 64 musikere i det verdenskjente koret Alexandrov-ensemblet.

Ti omkomne mennesker, bagasje og vrakrester er hentet opp på land etter styrten. President Vladimir Putin har erklært nasjonal sørgedag 2. juledag.