Dette vet vi om t-baneangrepet i St. Petersburg

Fakta om t-banen i St. Petersburg

* T-banen i St. Petersburg skiller seg fra andre t-banesystemer ved at stasjonene ligger svært dypt under bakken.

* Det skyldes delvis at stasjonene er konstruert for å kunne brukes som tilfluktsrom, og delvis at grunnforholdene i byen er kompliserte. Mange av stasjonene ligger lavere enn havoverflaten.

* Ifølge russisk Wikipedia ligger Sennaja Plosjad stasjon 55 meter under bakken, mens Tekhnologitsjeskij Institut stasjon ligger 40 meter under bakken.