Brende: Tviler på at ambassadens harde angrep var klarert med Moskva

MÜNCHEN (VG) Vladimir Putin er påmeldt samme møte som utenriksminister Børge Brende (H) skal reise til i den russiske byen Arkhangelsk i mars.

Den norske utenriksministeren stiller nå spørsmål om hans russiske kollega Sergei Lavrov overhodet var kjent med den skarpe meldingen som Russlands ambassade i Oslo sendte ut fredag ettermiddag:

– Jeg fikk ikke noe som helst inntrykk at han var klar over dette brevet. Tvert imot sa han at han satte pris på at jeg kommer til Arkhangelsk, sier Brende til VG.

Utenriksministeren har ikke besøkt Russland siden Russland annekterte Krim i 2014.

Les også: Russland hardt ut mot Norge

Møtte russerne fredag



Brende møtte Lavrov i Bonn fredag ettermiddag, like etter at pressemeldingen fra ambassaden nådde redaksjonene i Oslo.

Brende sier at Lavrov overhodet ikke nevnte den skarpe pressemeldingen i møtet.

– Derfor så heller ikke jeg noen grunn til å ta det opp, sier Brende.

Ambassaden skriver blant annet at den norske politikken overfor Russland, samarbeid i nord, men samtidig stopp i alt militært samarbeid, ikke er holdbart.

Her kan du lese hele pressemeldingen

Holdt igjen kritikk



VG er kjent med at regjeringen og Utenriksdepartementet har forsøkt å holde igjen på reaksjonene mot Russland etter at Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) ble nektet visum i januar, fordi de sto på en boikott-liste.

De mente at det ikke var noen grunn til å forverre forholdet og komme med en skarpere reaksjon enn at den russiske ambassadøren ble kalt inn og mottok en norsk beklagelse.

Bakgrunn: Grande og Solhjell står på stoppliste

I desember var Brende og regjeringen i tvil om han skulle reise til Russland og den arktiske konferansen i mars, men avgjørelsen ble tatt opp mot München-konferansen, og før Brende skulle møte Lavrov fredag.

Putin kommer



President Vladimir Putin er konferansens hovedtaler.

Det blir neppe noe formelt møte med Putin, men Brende sier han er åpen for å hilse på den russiske presidenten dersom sjansen byr seg.

– Vi snakket såvidt sammen på et møte i Milano for halvannet år siden. Det vil ikke være unaturlig, sier Brende til VG.

– Lavrov sa at de ville legge opp et bra program for meg, legger han til.

Les også: Erna Solberg kaller den russiske kritikken for propaganda

Stoltenberg: Russisk retorikk



Også NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde møte med Lavrov i går. Han bekrefter at han har lest uttalelsen fra ambassaden:

– Det er en del av forverring av sikkerhetsbildet, sier Stoltenberg

– Det føyer seg inn i rekken av russisk retorikk, som vi ikke har sett på mange år siden den kalde krigen, men som nå kommer tilbake i litt ulik form i mange land, og som spesielt rettes mot landene i Baltikum, legger han til.

Stoltenberg mener at NATO-landene står seg på å være faste og forutsigbare, og ikke overdramatisere og overreagere.

Russland-ekspert: – Vi er tilbake til den kalde krigen

– En slik holdning fra NATO-landene er den eneste måten å agere på. Russland må forstå at i lengden har de mer igjen for å samarbeide med oss enn å konfrontere oss, Og de vinner ikke noe på å skremme, sier Stoltenberg.