Brende tester Russland etter tre år med isfront

ARKHANGELSK (VG) Utenriksminister Børge Brende (H) er nå tilbake på russisk jord, for første gang siden Krim-krisen i 2014. Onsdag ettermiddag skal han møte sin russiske kollega Sergei Lavrov.

– Det er ikke en dag for tidlig, mener Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i grensekommunen Sør-Varanger.

Som mange andre land i Europa, har den norske regjeringen nølt med å normalisere forholdet til Russland etter det som skjedde i Ukraina og Krim, og etter at EU, med norsk tilslutning, innførte straffetiltak mot russiske enkeltpersoner.

Men da Børge Brende landet i Arkhangelsk tirsdag kveld, var tonen langt mer forsonende:

– Det føles bra å være tilbake i Russland, Dette blir en spennende og viktig konferanse, sier Brende til VG.

Bakgrunn: Besøke Russland i 2017? Brende teller på knappene

– Har drevet under radaren



Kirkenes-ordføreren Rune Rafaelsen sier til VG at Norge har alt å vinne på å være gode på relasjonen til Russland:

– Dette er den eneste vel fungerende samarbeidsregionen i Europa med Russland. Forholdet til Russland er Norges aller viktigste utenrikspolitiske utfordring. For Kirkenes er dette samarbeidet helt uunnværlig for vår eksistens, sier Rafaelsen.

– Hvor vanskelig har forholdet vært for dere siden Krim-krisen?

– Vi har drevet under radaren og hatt kontakt med russerne hele tiden siden sanksjonene mot Russland ble innført. Alt vi har gjort, har skjedd i full forståelse med Utenriksdepartementet. Det har vært nedgang, men nå er aktiviteten på vei opp igjen. Jeg tror dette skyldes en sterkere rubel-kurs, mer enn det storpolitiske klimaet, sier Kirkenes-ordføreren.

Børge Brende understreker overfor VG at det har vært mulig å samarbeide tett i nordområdene, selv om mange forbindelser mellom øst og vest har vært frosset ned de siste tre årene.

– Dette er en viktig konferanse, også for Russland, hvor president Putin har samlet viktige beslutningstagere, sier utenriksministeren.

– Vi har et godt samarbeid med Russland i nordområdene, selv om det har vært en krevende tid mellom Europa, EU og NATO på den ene siden, og Russland på den andre, etter det som skjedde i Ukraina.

– Men vi er enige om at de store spørsmålene, som Ukraina og Syria, skal løses på andre nivåer enn mellom Norge og Russland, legger han til.

– Krevende



Eirik Sivertsen (Ap) leder Stortingets delegasjon til det parlamentariske arktiske samarbeidet, og er også i Arkhangelsk. I motsetning til stortingskollegene Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) har Sivertsen fått visum til Russland.

– Det har vært viktig å opprettholde en dialog med Russland mens det har vært et kaldt politisk klima. Det har Russland uttalt tydelig, selv om det er mange store saker hvor vi er uenige, sier Sivertsen til VG.

– Er både Norge og Russland klare for å samarbeide tettere nå?

– Fiskerisamarbeidet og andre områder har fungert veldig bra de siste årene. Men det har vært krevende å få til noe på nye områder, selv om interessen lokalt i Russland har vært til stede. Jo høyere opp i det russiske systemet beslutningene skulle tas, desto vanskeligere har det vært, er mitt inntrykk, sier han.

– Nordland, Troms og Finnmark har imidlertid samarbeidet tett gjennom hele krisen, og det har vært viktig for å holde et så lavt som mulig spenningsnivå mellom regionene. Det ha bidratt til at ting har fungert, legger Sivertsen til.

Cecilie Myrseth (Ap), fylkesrådsleder i Troms, satt i salen da Brende holdt hilsningstale til Arktis-konferansen onsdag formiddag. Hun har tidligere kritisert regjeringen for hardt språkbruk mot Russland;

– Det er veldig bra at Brende er i Arkhangelsk og på dette viktige møtet om arktiske områder. Det er skuffende at han da ikke nevner noe om det som faktisk i stor grad holder vårt samarbeid med Russland ved like, som er det regionale og lokale samarbeidet mellom folk og politikere i nord. Ikke et eneste ord om hva vi skal gjøre fremover for å styrke vårt forhold, eller anerkjennelse til det viktige samarbeidet som foregår mellom våre regioner. Det er en viktig stabilisator også når det er vanskelig, som det har vært de siste årene, sier hun.

– Jeg hadde forventet mer tydelig fokus på arbeidet som har foregått som normalt i en vanskelig tid, og litt substans om hvordan Norge ser for seg samarbeidet med Russland, spesielt i nordområdene fremover, sier hun.

PS: Dmitri Rogozin, den russiske visestatsministeren som irriterte Norge grundig da han han publiserte selfie på flyplassen i Longyearbyen, sto for den formelle åpningen av Arktis-konferansen onsdag formiddag. Som en av Putins nærmeste menn, står han på listen over russere som er nektet visum til Vest-Europa etter Ukraina og Krim.