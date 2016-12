Besøke Russland i 2017? Brende teller på knappene

BRUSSEL (VG) Utenriksminister Børge Brende har ikke satt sine ben i Russland siden landet annekterte Krim fra Ukraina. Men i 2017 kan det bli et besøk.

– Vi har en løpende vurdering av eventuelle Russland-besøk, sier Brende til VG, på sitt første NATO-møte etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA og varslet en ny og tettere tilnærming til Russland.

Brende mener at et Russland-besøk fra hans side får komme når det tjener norske interesser:

Vurderer Arkhangelsk



– Jeg vil alltids reise til Russland når tiden er inne. Akkurat nå har jeg til vurdering å delta på en arktisk konferanse i Arkhangelsk i løpet av våren, sier den norske utenriksministeren,

Brende har ikke vært i Russland siden landet annekterte Krim fra Ukraina i mars 2014. Konferansen i Arkhangelsk er et arrangement under planlegging, hvor temaet vil være noe med Arktis, ifølge VGs opplysninger.



Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) besøkte for sin del Russland tidligere i år, og i forrige uke kom den russiske ministeren for naturressurser, Sergej Donskoj, på besøk til Oslo.

Kommer ikke til Tromsø

Utenriksdepartementet hadde invitert den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov til en stor arktisk konferanse i januar, hvor også statsminister Erna Solberg (H) skal være til stede.

Men Lavrov har allerede meldt forfall til Tromsø-konferansen.

Ifølge nyhetsnettstedet The Independent Barents Observer i Kirkenes, kan årsaken være at Brende ikke har vært i Russland på gjenvisitt etter at Lavrov dro til Kirkenes i oktober 2014 for å markere 70 års minnet de russiske soldatenes frigjøring av Finnmark i 1944.

Etterleve folkeretten



Brende sier at han han først og fremst er opptatt av å sende klare signaler til Russland om politikken:

– Det går på at Russland må begynne å etterleve folkeretten i Ukraina. Deres opptreden i Syrka er svært bekymringsfull, og også det som skjer av militær aktivitet i Østersjøen. Det er viktigere enn ulike besøk, legger han til.

To linjer mot Russland



NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg trekker ofte fram den norske tonen med Russland, som et eksempel på at man både kan samarbeide og fastholde en avskrekkende militær linje mot russerne.

Tett samarbeid



Norge og Russland har et tett samarbeid om fiskerier, om søk og redning, om atomavfall og om miljøvern i Arktis, selv om forholdet mellom Russland og NATO er blitt så kjølig at det ligner en ny kald krig, som statsminister Dimitrij Medvedev sa på München-konferansen i februar.

På NATO-toppmøtet i Warszawa i juli, sa Stoltenberg at det ville være feil å ødelegge dette samarbeidet:

– I nord samarbeider Norge og andre NATO-land med Russland, blant annet om søk og redning, Vi gjør feil hvis vi bidrar til å ødelegge dette samarbeidet, sa Stoltenberg.

Ingen endring med Trump



På spørsmål om den nye amerikanske presidenten vil endre forholdet til Russland i en mykere retning, viste Brende til sine møter med Trumps nye team og svigersønnen Jared Kuchner i New York i forrige uke:

– Jeg opplevde ingen signaler derfra om at de ønsker å gi konsesjoner til Russland, uten at de endrer politikk i Ukraina og Syria. Tvert imot sa ledende personer rundt Trump at de vil øke forsvarsutgiftene og bygge et sterkere forsvar, og at Europa burde gjøre det samme, sa Brende.

PS! Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær, var tirsdag i Kreml og møtte Russlands president Vladimir Putin.