Åpnet huset for fremmede etter terrorangrepet i Russland

Da bomben gikk av midt i hjertet av St Petersburgs undergrunnsnett, var Lev (34) og Ekaterina (32) i ferd med å legge den lille datteren sin, Maya. Den lille familien bor i sentrum av St Petersburg, kun kort vei fra der hvor det som etter alt å dømme var en selvmordsbomber, tok livet av til sammen 14 mennesker mandag ettermiddag.

Det første Lev og Ekaterina gjorde var å forsikre seg om at alle de kjente var i god behold. Det neste var å melde seg som hjelpere til enhver som måtte trenge det.

«Vi bor sentralt, har plass, masse kaffe, og en vennlig hund», skrev Lev på Facebook, og ba folk dele. Det gikk ikke lang tid før en godt voksen mann meldte seg. Han kom seg ikke hjem fordi veiene var stengte. Det ble starten på en lang kveld med mange nye vennskap.

– En flom av mennesker i gatene

Med sjokk og vantro fulgte familien og deres nye bekjentskaper med på nyhetsrapportene mandag ettermiddag, som fortalte om de mange døde. Sterke bilder av 47 skadde mennesker, flere dekket av blod, flimret over TV-skjermen i stua.

Samtidig, fra vinduet av leiligheten, kunne de se enorme folkemengder bevege seg nedover sentrums hovedgate.



– Det så ut som et gigantisk demonstrasjonstog, med tusen på tusen av mennesker, slik som på 1. mai, forklarer Levs mor Maria Ivanova (60), som har kontor med vindu ut mot den rammede metrostasjonen.

St Petersburgs undergrunnsbane frakter rundt 2 millioner passasjerer hver eneste dag, ifølge russiske transportmyndigheter. Det betyr at da metroen stengte, ble det enormt mange mennesker som hadde behov for en annen type transport.

VENTET PÅ PAPPA: Mens Maya ( 1 1/2) lå trygt i sengen og sov, var pappa Lev (34) ute i St Petersburgs gater og kjørte fremmede hjem etter terrornangrepet. Foto: HARALD HENDEN, VG

Fikk nye venner



Lev fikk nyss om en nettside hvor frivillige med bil kunne registrere seg for å hjelpe, tok med seg den ukjente mannen som drakk kaffe i stuen hans, og begynte på en tur i millionbyen som ikke skulle ligne noen annen biltur han har hatt.

De plukket opp en jente fra Odessa, en profesjonell bokser og en ung designer. Alle var i knipe da de plutselig ikke kunne bruke metroen. Sammen tilbrakte de kvelden i Levs bil og knyttet bånd de aldri ellers ville gjort.

– Når hendelser som dette skjer i storbyer med flere millioner mennesker, er det lett å ikke bry seg. Men min mor minner alltid om at hvis du selv hadde kjent én person som ble rammet av ulykken, ville du følt det ganske annerledes. Selv storbymennesker må strebe etter å være varme og empatiske, sier Lev, og løfter opp den lille datteren Maya.

KJØRTE GRATIS PÅ TERROR-NATTEN: Lev Murzenko ( 34) er fortsatt registrert på siden for frivillige sjåfører, og sier han er klar for å hjelpe fremmede som måtte trenge det. Foto: Harald Henden, VG

Datteren fikk sin første tur



Mens VG sitter på kjøkkenet til familien, kommer nyheten om at russiske myndigheter mener den 22 år gamle kirgisisk-fødte Djalilov sto bak terrorangrepet som drepte 14 mennesker. Angrepet skjedde på den viktigste transportåren i hjembyen til Lev og Ekaterina. Lev ser sin kone i øynene, ettertenksomt.

– Vi snakket faktisk i går tidlig om at det var på tide at den lille datteren vår fikk ta sin første metrotur. Du kan tro jeg er glad for at vi tilfeldigvis utsatte det, sier den 34 år gamle familiefaren til VG.

VG I RUSSLAND: Nora Thorp Bjørnstad og Harald Henden (foto)

Likevel, i dag, da mange i Russlands «nordlige hovedstad», unngikk t-banesystemet i redsel for ny terror, tok familien lille Maya med på sin premiéretur ned i St Petersburgs dyptliggende og vakkert utsmykkede transportsystem.

– Denne gangen var det som en markering - en tillitserklæring til alt det gode i mennesket, sier Ekaterina.

Det er erklært tre dagers landesorg i Russland etter angrepet.

