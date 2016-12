800 har dødd i ulykker med Tupolev Tu-154 siden 2000

Hundrevis av omkomne og forslag om flyforbud. Det er ikke første gang det stilles spørsmål om sikkerheten rundt den russiske flytypen Tupolev-154 som styrtet i Svartehavet.

Fakta om Tupolev Tu-154 Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer.

Produsert av det sovjetiske og senere russiske selskapet Tupolev siden 1968.

Flytypen har vært involvert i en rekke ulykker og har et dårlig sikkerhetsrykte, selv om de fleste ulykkene har skyldtes menneskelig svikt.

Det har tidligere vært spekulert rundt sikkerheten til den russiske flytypen Tupolev-154, den samme typen som natt til søndag styrtet i Svartehavet.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke villet si noe om hva de tror er årsaken til flystyrten i Svartehavet natt til søndag, men har utelukket at det dreier seg om terrorisme.

Flere ganger er det imidlertid satt kritisk søkelys på flytypen etter at den har vært involvert i en rekke ulykker som har kostet mange menneskeliv.

Så mange som 800 personer har mistet livet i flyulykker med dette russiske passasjerflyet de siste 16 årene, ifølge NTB. Dødstallene omfatter ikke dagens ulykke.

Mest kjent er kanskje flystyrten i Smolensk i 2010, der alle de 96 passasjerene om bord omkom, inkludert den polske presidenten Lech Kaczynski og flere fra den polske eliten.

Året før døde 168 mennesker da et Casapian Airlines-fly på vei til Armenia styrtet i Iran.

Etter at tre mennesker omkom og 30 ble skadet da et Tu-154 tok fyr og brant opp på rullebanen i Sibir i 2011, rådet russisk luftfartverk å innføre flyforbud for den eldste Tupolev-modellen.

Det største flyselskapet i Russland, Aeroflot, satte imidlertid det siste Tupolev-flyet på bakken i 2009.

– Ikke et moderne fly



Jo Bjørn Skatval, mangeårig leder av Flysikkerhetskomiteèn i Norsk Flygerforbund, vil ikke spekulere i årsaken til styrten i Svartehavet.

– Det har vært mye ulykker med disse flyene, men jeg kan ikke si at det er en usikker flytype. De bakenforliggende årsakene til ulykkene kan være både teknisk svikt eller menneskelige feil. Men det er ikke et moderne fly, kan du si, sier Skatval.

– Generelt kjenner jeg ikke til at denne flytypen er overrepresentert på tekniske feil, men særlig i millitær sammenheng kan den opereres i tøffere oppdrag, noe som kan medføre større hyppighet av ulykker.

Mange av Tupolev-flyene er gamle. Hvis undersøkelsene fra den siste ulykken skulle vise teknisk svikt, tror han det vil kunne føre til begrensninger av bruken av denne flytypen fremover.

– Når det gjelder flydesign- og utvikling, så bygger det på rapporter fra ulykker og tilrådninger. I nyere typer vil det selvsagt være mer sikkerhetstiltak inkludert i design og konstruksjonen av flyet.

Flere ulykker



Siden det sovjet-produserte Tupolev-154 inntok flytrafikken i 1972 har ulykkesstatistikken gått jevnt oppover.

Til sammen har flytypen vært involvert i 69 ulykker, ifølge statistikken til Aviation Safety Network.

Tupolev 154 har vært en arbeidshest i russisk flytransport i over 40 år og regnes som det russiske motstykket til amerikanske Boeing 727. Typen har først og fremst vært mye brukt i Russland og østblokkland, men også flere land i Midtøsten.