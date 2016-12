117 drakk badeolje i Sibir - over halvparten døde

71 mennesker har dødd etter å ha drukket badeolje som inneholdt metanol i den sibirske byen Irkutsk, opplyser russiske helsemyndigheter.

Antallet var 49 da russisk politi mandag meldte at innbyggere i Irkutsk hadde konsumert badesåpen Bojarisjnik, og dødd av metanolforgiftning.

Nå opplyser det russiske helsedepartementet at 117 mennesker i byen har drukket badeoljen i løpet av forrige helg, og er innlagt på sykehus med alvorlige problemer eller har omkommet.

Ifølge myndighetene var flaskene tydelig merket med at den inneholdt metanol, en svært giftig substans som blant annet benyttes i frostvæske.

I Russland er det ikke uvanlig at fattige mennesker tyr til billige substitutter for vodka. Både parfyme og rensemidler blir drukket ettersom det er langt billigere enn legitim alkohol. Disse varene inneholder som regel etanol, som er drikkbart, og ikke metanol.

Russiske etterforskere har pågrepet 12 personer, mistenkt for å produsere og selge badeoljen.

President Vladimir Putin vurderer å endre avgiftene på legitim alkohol, for å få bukt med problemet.

En talsmann for Putin beskrev tirsdag hendelsen som en «forferdelig tragedie», skriver BBC.

Statsminister Dmitry Medveded sa under et møte at myndigheten at midlene som forårsaker forgiftning bør forbys.

– Det er en voldshandling og vi må sette en stopper for dette, sa han i en uttalelse.