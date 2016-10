Russland varsler våpenhvile i Aleppo

Russland erklærer at det vil bli en «humanitær pause» i krigshandlingene i den syriske byen Aleppo i åtte timer torsdag. FN slår fast at pausen blir for kort til å få fram hjelp.

Pausen skal angivelig vare fra klokken 8 til 16. Da skal sivile, syke og sårede få mulighet til å forlate byen.

– I denne perioden vil det russiske luftforsvaret og Syrias regjeringsstyrker stanse angrep med kampfly og alle typer våpen, sier militærtalsmannen Sergej Rudskoj.

En talsmann for FN sier det vil være bra med en våpenhvile, men understreker at den må vare lenger hvis det skal være mulig å frakte nødhjelp til innbyggerne i den krigsherjede byen.

– Det er behov for en lengre pause for å få hjelpen inn, sier talsmannen Stephane Dujarric.

– Kan være krigsforbrytelser

Ifølge EU anslår hjelpeorganisasjoner at det minst trengs en tolv timers våpenstilstand hvis Aleppos hardt prøvede befolkning skal få hjelp.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini mener likevel at det russiske initiativet er positivt. Hun diskuterte mandag situasjonen i Syria med EU-landenes utenriksministre i Luxembourg.

De russiske og syriske luftangrepene mot Aleppo er den siste uken blitt skarpt kritisert av USA og europeiske land. Angrepene er rettet mot opprørskontrollerte deler av byen, og noen av dem har rammet sykehus og skoler.

Luftangrepene ble mandag fordømt av EUs utenriksministre, som mener det kan ha skjedd krigsforbrytelser i Aleppo.

– Baby drept

Minst 36 mennesker ble mandag drept i flyangrep i provinsen hvor Aleppo ligger, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

23 skal ha blitt drept i landsbyen Oweijel, mens mange andre ble drept i Aleppo.

Ei 17 år gammel jente og hennes nyfødte baby er blant de siste ofrene i bombeangrepene mot den østlige delen av Aleppo, ifølge redningsarbeidere.

Samtidig melder statlige syriske medier at nærmere 50 opprørere er drept eller såret i kamper i opprørskontrollerte bydeler i Aleppo.

FN, Russland og andre land jobber med en plan som skal gjøre det mulig for opprørsgruppen Fateh al-Sham, som tidligere var tilknyttet al-Qaida, å forlate Aleppo. Tidligere har Russland godtatt at opprørere kan få fritt leide ut av byen.