Russland utviser 755 amerikanske diplomater

Det opplyser Putin selv, ifølge nyhetsbyrået Tass. Utvisningen kommer som svar på de nye amerikanske sanksjonene.

De nye Russland-sanksjonene ble vedtatt med stort flertall i Kongressen i Washington torsdag amerikansk tid.

I går skrev tidligere pressetalsmann, Sean Spicer at Trump godkjenner sanksjonene, og at han kommer til å signere forslaget. Dette er til tross for at han har ønsket seg en oppmyking i forholdet til Russland.

Russiske myndigheter var raskt ute med å erklære at de ville svare på sanksjonene. Allerede samme dag som sanksjonene ble vedtatt advarte de om at USA må kutte i antallet diplomater i Moskva, nå tar han skrittet om å faktisk utvise diplomatene.

– Den amerikanske siden har gjort et trekk, som det er viktig å merke seg, har ikke blitt provosert av noe, om å forverre forholdet mellom Russland og USA, sa president Putin i et intervju med TV-kanalen Rossiya 1 søndag ifølge RT.

– Jeg har ventet en lang stund på at noe kanskje kom til å forandre seg til det bedre [...], men det ser ikke ut til at det kommer til å endre seg i nærmeste framtid. Jeg har bestemt at det er tid for oss å vise at vi vil ikke la dette gå ubesvart, la den russiske presidenten til.

Viseutenriksminister Sergej Riabkov sa søndag til TV-kanalen ABC at Russland vil trappe opp sine reaksjoner hvis USA ikke endrer tilnærming, skriver NTB.

USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor, tidligere har USA reagert på landets innblanding i Ukraina.

Russerne har også tidligere kunngjort at de 1. august stenger adgangen til et fritidskompleks og en lagerhall som amerikanerne til nå har brukt.

Dette et svar på at amerikanske myndigheter holder to russiske bygninger stengt, i henholdsvis Washington DC og i Maryland.

Det var president Barack Obama som beordret blokkeringen av de to byggene i desember 2016 etter opplysninger om at russerne hadde forsøkt å manipulere presidentvalget. Obama utviste samtidig 35 russiske diplomater for spionasje.