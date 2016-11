Russisk jagerfly styrtet i Middelhavet

Et russisk jagerfly styrtet like etter avgang fra et hangarskip i Middelhavet, utenfor Syrias kyst, bekrefter russiske myndigheter.

Flygeren skjøt seg ut og er i god behold, opplyser det russiske forsvarsdepartementet mandag.

Ulykken skjedde ifølge Fox News søndag, da jagerflyet, av typen MiG-29, hadde tatt av fra hangarskipet Admiral Kuznetsov, i retning Syria, på det som russiske myndigheter omtaler som et treningsoppdrag.

Mange analytikere regner imidlertid med at det russiske hangarskipet spiller en aktiv rolle i bombingen av Aleppo.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har vært bekymret for bruken av krigsskipet, og E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde har sagt til VG at det trolig vil spille en rolle i det avgjørende slaget om Aleppo.

Krigsskipet er mye omtalt den siste tiden, blant da det var utenfor norske-kysten på vei til Middelhavet og vestlige Syria.

Like etter at flyet var kommet opp i lufta, snudde det mot hangarskipet, men styrtet i sjøen under landingsforsøket.

Flyet fikk tekniske problemer, ifølge forsvarsdepartementet, som ikke opplyser hva som gikk galt.

Et russisk redningshelikopter hentet opp flygeren, som hadde skutt seg ut i fallskjerm.

VG/NTB