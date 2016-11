Rotherham-overgrepene: Åtte briter dømt

En britisk domstol har dømt åtte menn til opptil 19 år i fengsel i forbindelse med omfattende seksuelt misbruk av tenåringer i Rotherham i Storbritannia i 2014.

Lederen for gruppa, en 30 år gammel mann, fengsles i 19 år for det dommeren i saken kaller en voldsom voldtektskampanje mot en 13 år gammel jente.

Dommene er et resultat av en langvarig og omfattende etterforskning etter at politi og påtalemyndigheten først ble beskyldt for å ha unnlatt å etterforske misbruket som lokale menn av pakistansk opprinnelse sto bak.

Rotherham-advokat til VG: - Ofrene stoler ikke på noen

En rapport fra august 2014 kom til at de lokale myndighetene var redd for å gå inn i saken av frykt for å bli oppfattet som rasistiske.

Foruten den 30 år gamle mannen ble fire andre fredag dømt til mellom tolv og 17 år i fengsel, mens de resterende fikk mindre fengselsdommer.

Tidligere overgrepsoffer til VG: - Mange i Rotherham bør skamme seg

30-åringens tre brødre ble tidligere i år dømt til fengsel for seksuell utnytting av 15 unge jenter over en 16 år lang periode.