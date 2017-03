Trump vil sende mennesker til Mars

President Donald Trump mener NASA bør prioritere å få mennesker til Mars, og øker budsjettet til romfartsorganet.

USAs president signerte tirsdag en lov som øker NASAs budsjett fra 19,1 til 19,5 milliarder dollar, om lag 165 milliarder kroner, skriver NBC News. Med de midlene ber han romfartsorganet å prioritere utforskning av det ytre rom og Mars.

Flankert av astronauter og sine tidligere republikanske rivaler; Texas-senator Ted Cruz og Florida-senator Marco Rubio som begge har bidratt til budsjettet, signerte presidenten vedtaket.

– I nesten seks tiår har NASAs arbeid inspirert millioner av amerikanere og gjort dem i stand til å se for seg fjerne verdener og en bedre fremtid her på jorden. Jeg er glad for å kunne skrive under på denne loven, sa Trump.

Under pressekonferansen sa Trumps pressetalsmann, Sean Spicer at vedtaket var et bevis på Trumps ambisiøse lovnader til det amerikanske folk.

I tillegg til å utforske det dype verdensrommet og Mars, la Spicer til at midlene skulle gå til å se etter tegn på tidligere liv i verdensrommet.

NASA vil imidlertid ikke komme til å nå den røde planet før Trumps presidentperiode er over, da NASA ikke har som mål å komme til Mars før i 2030.

Trump-leiren har ikke uttrykt like stor entusiasme for NASAs klimaprogram. I november sa Trumps rådgiver, Bob Walker til The Guardian at romfartsorganet ikke lenger burde motta midler til klimaforskning, fordi han først og fremst anså deres oppgave å utforske det dype verdensrommet ikke jordbasert vitenskap.