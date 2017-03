SpaceX feirer gjenbruk av rakett: – En revolusjon

Romselskapet SpaceX gjennomførte torsdag en oppskyting og landing av en gjenbrukt rakett. «En revolusjon i romfarten», sier sjefen Elon Musk.

En del av raketten som ble brukt torsdag, det såkalte første trinnet, ble brukt til å sende opp det ubemannede romskipet Dragon for et år siden. Torsdag kveld var jobben å sende opp en luxemburgsk kommunikasjonssatellitt.

Falcon 9-raketten ble skutt opp fra den amerikanske rombasen Cape Canaveral. Rundt ti minutter etter oppskytingen sto jubelen i taket ved kontrollsenteret i California da motorene på den gjenbrukte raketten sørget for at den landet oppreist på et droneskip i Atlanteren.

– En fantastisk dag

Dette er niende gang SpaceX har gjennomført en vellykket landing av en førstetrinnsrakett. Og det er første gang den samme raketten har klart kunststykket to ganger. Eksperter omtaler det som et historisk skritt i romfarten, der særlig private aktører forsøker å få ned kostnadene for romreiser.

– Dette er en fantastisk dag for romfartsindustrien. Det betyr at man kan bruke den dyreste delen av en romrakett igjen og igjen. Det kommer til å innebære en revolusjon for reiser til rommet, sier SpaceX-grunnlegger Elon Musk, også kjent som mannen bak elbilsuksessen Tesla.

GJENBRUK: Det første trinnet av Falcon 9-rakettene ble gjenbrukt etter et oppdrag for et år siden. Foto: , AP

Gratulasjon fra NASA

Både NASA og det amerikanske forsvarets forskningsprogram gratulerte SpaceX med torsdagens oppskyting og landing. Også selskapet som eier satellitten som ble skutt opp, gratulerer og sier utplasseringen av satellitten var vellykket.

SpaceX-konkurrenten Blue Origin, styrt av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har også klart å lande første trinn av en rakett tidligere.

