Slik har vi aldri sett Saturns atmosfære

Unike bilder viser Saturns atmosfære nærmere enn vi noen gang har sett den tidligere. Romfartøyet Cassini er det første til å fly forbi Saturns ringer.

Ingeniørene visste ikke om romfartøyet Cassini kom til å overleve den farlige ferden gjennom Saturns ringer. En ferd som aldri har blitt gjort før.

I går mistet NASA kontakten med romfartøyet, men én dag etter sender romfartøyet spektakulære bilder tilbake til jorden fra sin ferd, skriver den britiske avisen The Independent.

Storslått finale

Det var knyttet stor spenning til det første av i alt 22 dykk inn til Saturns atmosfære, ettersom hvert dykk kan skade eller til og med ødelegge fartøyet totalt.

Cassini brukte sin store parabolantenne som skjold, som var grunnen til at kommunikasjonen med NASA brått ble brutt et døgn.

– Vi er i ekstase,sier prosjektingeniør Jo Pitesky på telefon fra NASAs laboratorium til nyhetsbyrået AP.

Operasjonen har fått navnet «Grand Finale», og vil gjøre 21 flere dykk, ett dykk i uken, før det til slutt vil ende med at fartøyet blir ødelagt av atmosfæren i midten av september.

Ferden tar 78 minutter men tolkning av dataene vil ta årevis, til og med tiår. Dataene blir sendt til jorden i to omganger for å passe på at ingenting forsvinner i rommet.

Unike bilder viser orkan

UNIKE: NASA har frigjort bilder fra romfartøyet Cassini som er det første til å trenge gjennom Saturns ringer. Foto: NASA , AP

NASA har frigitt noen av bildene til offentligheten, og er det nærmeste vi har sett Saturns atmosfære. Ifølge AP var fartøyet 230 kilometer innenfor Saturns innerste mest synlige ringer.

Ifølge forskerne viser bildene detaljer som aldri har blitt sett før. Blant annet en stor orkan som sveiper over Saturns Nordpole.

– NASAs romfartøy Cassini viser oss nok en gang nye underverk og demonstrerer hvor nysgjerrigheten vår kan ta oss hvis vi tør, sier Jim Green, direktør for planetariske divisjonen på NASAs hovedkvarter i Washington, ifølge Independent.

Cassini ble lansert i 1997 fra Cape Canaveral, Florida, og nådde Saturn først i 2004.