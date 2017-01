Siste mann på månen er død

Gene Cernan var siste mann på månen i 1972. Mandag døde han, 82 år gammel.

Det opplyser NASA i en pressemelding.

I desember 1972 ledet Cernan Apollo 17, den ellevte bemannede romferden i Apollo-programmet og den sjette og foreløpig siste månelandingen som har blitt gjennomført.

Dermed er enda en av de store astronautene fra 1960- og 70-tallet gått bort. John Glenn som i 1962 ble den første amerikaneren som gikk i bane rundt jorda, døde i begynnelsen av desember i fjor.

– Amerika trengte en helt – og det ble Glenn, sa Cernan i sine minneord om John Glenn.

KLAR FOR MÅNETUR: Gene Cernan fotografert like før avreise til månen i desember 1972. Foto: , AP

Gene Cernan var kaptein på Apollo 17 – og med på ekspedisjonen var også Harrison Schmitt og Ronald Evans.

Som kaptein var Cernan den siste som forlot månens overflate, men hans siste ord fra månen ble naturlig nok ikke på langt nær så berømte som Neil Armstrong første ord.

73 timer på månen

Men mange mener likevel at de var vel så poetiske.

– Vi reiser herfra på samme måte som vi kom, med fred og med håp for menneskeheten, sa Cernan blant annet.

Til sammen tilbrakte Cernan 566 timer og 15 minutter ute i rommet. Av disse tilbrakte han intet mindre enn 73 timer på månens overflate.

I en TV-dokumentar i 2007 «In The Shadow Of The Moon» fortalte han om sitt møte med månen – og hvilket inntrykk det gjorde på ham, skriver Fox News.

– Det må være noen som er større enn oss – og det handler ikke om religion. Det må være en skaper av universet, som er større en alle, sa Cernan blant annet.

Det var ikke astronautens første møte med månen. Han hadde nesten vært der som en del av generalprøven i 1969.

Bisto Apollo 11

Bare to måneder før Apollo 11 landet og Neil Armstrong som første mann i historien kunne sette sine ben på månens overflate, var han en del av mannskapet på Apollo 10 som studerte månen bare på noen kilometers avstand.

– Gang på gang har jeg etterpå sagt til Neil Armstrong at vi «malte» en hvit linje hele veien, nesten ned til månens overflate slik at han ikke skulle fly seg bort. Vi gjorde det rett og slett enkelt for ham, fortalte en spøkefull Cernan i et intervju i 2007.

Apollo 10-ekspedisjon kom naturligvis fullstendig i skyggen av den store bragden som Armstrong og de andre ombord i Apollo 11 sto for.

Gene Cernan var en av 14 astronauter som i 1963 ble plukket ut av Nasa. Han sluttet i 1976 og fungerte blant annet som TV-kommentator med romfart som spesialfelt.