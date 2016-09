Se unike nærbilder av kometen

En åtte milliarders kilometers reise er over. Fredag krasjlandet romsonden Rosetta i en komet – og sendte unike nærbilder hjem.

Romsondens krasjlanding var kontrollert og planlagt, og «selvmordsoppdraget» avsluttet en åtte milliarder kilometer lang reise i solsystemet vårt satt i gang av Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for tolv år siden.

Da krasjet var et faktum, og de siste signalene tikket inn sto jubelen i taket hos ESA.

– Det var et bittersøtt endelikt, men naturlovene i solsystemet var simpelthen mot oss: Rosettas skjebne var avgjort for lengst. Sondens unike bragder står igjen for ettertiden. Oppdagelsene vil kunne benyttes av den neste generasjonen unge forskere og ingeniører verden rundt, skriver ESAs Patrick Martin, leder for oppdraget, i en pressemelding.

ALLER SISTE BILDE: Dette er siste bilde sendt tilbake fra Rosetta før sonden krasjet i overflaten og signalene forsvant. Nærmere overlfaten er oppløsningen tydelig dårligere. Foto: ESA

De to siste årene kretset sonden rundt den isdekte kometeten 67P/Tsjurjumov-Gerasimenko.

Overflaten på kometen er et virvar av daler, skarpe steiner og dype groper. Med Rosettas hjelp har ESAs forskere fått uvurderlig informasjon herfra. Kometen stammer nemlig fra svært tidlig i dannelsen av solsystemet vårt – rundt 4,5 milliarder år siden.

Romsonden sendte i 2014 ned robotfarkosten Philae tiloverflaten av kometen. Denne støtte raskt på problemer og gikk tom for batteri. Innen da hadde den imidlertid utført de viktigste delene av oppdraget sitt.

Til sammen har ikke oppdraget skuffet, skriver ESA. Nyere forskning viser at mindre av jordens vann stammer fra iskometer som Tsjurjumov-Gerasimenko enn tidligere antatt, men til gjengjeld kan de opprinnelige byggeklossene i organisk liv ha stammet fra denne typen kometer. Rosetta har blant annet funnet både aminosyrer og fosfor, grunnleggende bestanddeler i DNA.

– Det enorme skattekammeret av data fra sonden har endret vår oppfatning av hvordan kometer og solsystemet oppstår, skriver Martin.

Sondens siste oppdrag ble å sende de høyoppløselige nærbildene av kometen – tatt på vei ned – tilbake til jorda.

