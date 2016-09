Kinesisk romstasjon ute av kontroll og kan krasje med jorden

Kinesiske myndigheter bekrefter dramaet.

Den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 er ute av kontroll. Det bekrefter kinesiske myndigheter på en pressekonferanse, ifølge nyhetsbyrået Xhinua.

Mens mesteparten av stasjonen trolig vil brenne opp i atmosfæren, forventer eksperter at deler av fartøyet vil treffe jorden sent i 2017.

Tiangong-1, som også er kalt Himmelsk palass, var egentlig sett på som et politisk symbol på Kinas økende makt, da romfartsprogrammet ble lansert i 2011, skriver The Guardian.

Rom-laboriatoriet er ubemannet, veier over åtte tonn og er ti meter langt. Eksperter The Guardian har snakket med sier at det meste av materialet vil smelte i møte med atmosfæren, men deler på omlag 100 kilo vil kunne treffe bakken.

Siden det kinesiske romfartøyet er utenfor kontroll, er det umulig å si hvor bitene vil falle ned.