Har mistet sonde som skulle landet på Mars

Den europeiske romorganisasjonen ESA har mistet all kontakt med landingssonden Schiaparelli, som i går skulle landet på planeten Mars.

Ting gikk først etter planen, men så – rundt 50 sekunder før landing -, sluttet sonden å sende signaler.

Siden har det vært stille.

Det opplyste lederen for planetutforskning i ESA, Andrea Accomazzo, under en pressekonferanse i dag.

Vet ikke årsaken



Romorganisasjon vet ikke hva som har gått galt, men har forklart at det kan ha oppstått problemer da fallskjermen, som sørget for at farten på vei ned mot Mars begrenset seg, koblet seg fra selve sonden.

Ifølge en uttalelse fra ESA skal dette ha skjedd tidligere enn forventet, skriver CNN.

Det var aldri meningen at sonden skulle være aktiv på mars, selv om den skulle sende hjem data som beskriver hvordan landingen gikk.

– Det er viktig at vi finner ut hva som skjedde, slik at vi kan forberede oss best mulig for fremtiden, sier ESA-direktør Jan Wörner.

Ikke første gang



Landingssonden er et prøveprosjekt for å forberede en ekspedisjon i 2020, der det skal sendes en rullende robot til den røde planeten. Schiaparelli ble skilt ut fra moderfartøyet Trace Gas Orbiter (TGO), som har lagt seg inn i bane rundt Mars.

– Vi kommer til å fortsette å overvåke Schiaparelli. Vi har flere overflyginger planlagt, men kan komme til å redusere disse etter hvert, sier prosjektsjef i ESA Don McCoy.

TGO skal også analysere gassene i atmosfæren rundt planeten. Målet med prosjektet er å lete etter tegn til liv.

Arbeidet med å finne svaret pågår nå for fullt. Dette er for øvrig ikke første gang ESA har hatt mars-trøbbel. For 13 år siden sendte de sitt første fartøy til Mars, men det havarerte under landing, skriver NTB.