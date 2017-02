Romanias president erklærer full politisk krise

Romanias president mener landet opplever full politisk krise etter masseprotestene mot den sosialdemokratiske regjeringen og dens korrupsjonspolitikk.

President Klaus Iohannis ble møtt med både positive tilrop og fyord da han tirsdag inntok talerstolen i nasjonalforsamlingen og erklærte at Romania opplever en full politisk krise.

I talen sa han også at de fleste rumenere nå opplever at landet går i feil retning.

- Romania trenger en regjeringen som er åpen, som styrer forutsigbart i dagslys, og som ikke sniker seg rundt om natten, sa presidenten med referanse til et omstridt regjeringsdekret som ble vedtatt sent på kvelden i forrige uke.

Dekretet gikk ut på å dekriminalisere visse former for offentlig underslag. Det har siden blitt opphevet som følge av at hundretusener av rumenere har protestert mot vedtaket, men regjeringen planlegger nå å legge fram et nytt forslag i nasjonalforsamlingen.

Det første gikk igjennom som et såkalt hastedekret og ble verken behandlet i nasjonalforsamlingen eller signert av presidenten, slik prosedyren vanligvis er.

- Skam deg!

- Ikke tull med Romania. Fortsett den økonomiske veksten, sa Iohannis, som før han ble president var leder for Det nasjonalliberale partiet. Han tok imidlertid ikke til orde for nyvalg.

Under talen ropte enkelte av parlamentarikerne "skam deg" før de marsjerte ut.

Det siste valget i Romania ble holdt så sent som i desember, og koalisjonsregjeringen, som er dominert av sosialdemokratene, var tilbake i regjeringskontorene for få uker siden. For ett år siden måtte den forrige sosialdemokratiske regjeringen gå av som følge av masseprotester.

Nektet å hilse

Lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står selv tiltalt for korrupsjon, og mange rumenere mistenker regjeringen for å ha vedtatt et dekret som skulle hindre at partilederen ble straffet.

Dragnea nektet å hilse på Iohannis da han ankom nasjonalforsamlingen. Heller ikke nasjonalforsamlingens president, Calin Popescu Tariceanu, ville hilse på ham.

Dragnea sier han er skuffet over at presidenten ikke holdt en samlende tale. Han kritiserer også Iohannis for å blande seg inn i regjeringens politikk.