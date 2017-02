Gjør korrupsjon lovlig - store demonstrasjoner

I to døgn har tusenvis av rumenere protestert heftig mot den nye loven som gjør bestikkelser lovlig - opp til et visst beløp.

Etter at Romanias sosialdemokratiske myndigheter vedtok en resolusjon som delvis gjør korrupsjon lovlig, har demonstrasjonene vært mange.

Loven gjør korrupsjon av verdier opptil 45.000 euro lovlig, eller rundt 400.000 norske kroner, og tolkes av mange som en måte å beskytte korrupte politikere på.

Skal unngå dom i EMK

Ifølge TV-kanalen Digi24 samlet omtrent 12.000 mennesker seg utenfor parlamentsbygningen i Romanias hovedstad Bucuresti etter at vedtaket var et faktum tirsdag kveld. Noen demonstranter skal ha forsøkt å ta seg inn i bygningen, men ble forhindret av politiet. Tusenvis av mennesker har samlet seg også i andre rumenske byer for å protestere mot vedtaket.

Onsdag kveld skal over 175.000 mennesker ha demonstrert landet over, ifølge Digi24.

– Jeg kommer til å komme hit hver eneste dag frem til de (myndighetene, red.anm.) trekker det tilbake, og deretter trekker seg. Vi kan ikke akseptere denne formen for misbruk, sier 34 år gamle Ionuţ Bălcescu, som eier en liten bedrift, til Bloomberg.

Loven skal ifølge Politico være en måte å omgå en dom mot Romania Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som går på fengselsforhold. Myndighetene presenterte lovforslaget i midten av januar som et tiltak for å unngå at fengslene skal bli overfylte.

– En sorgens dag for rettsikkerheten



Motstanderne av loven mener imidlertid at kriminelle allierte av myndighetene nå kan slippe ut. Blant dem er sosialdemokratenes partileder Liviu Dragnea, som i fjor ble dømt til fengsel for å ha rigget til en folkeavstemning i 2012. Også flere andre dømte politikere kan ha nytte av dette, skriver rumenske medier.

Lovforslaget må fremdeles godkjennes av parlamentet, hvor sosialdemokratene og samarbeidspartiet ALDE har flertall.

Romanias president Klaus Iohannis, som tidligere har sagt at han ønsker en folkeavstemning om forslaget, fordømmer myndighetenes avgjørelse.

– Dette er en sorgens dag for rettssikkerheten, skriver han på sin Facebook-side.