82 hjelpearbeidere drept hittil i år

Hittil i år har 82 frivillige- og hjelpearbeidere i humanitære organisasjoner blitt drept.

I katastrofeåret 2013 ble 156 mennesker drept mens de utførte livsnødvendig humanitært arbeide for Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

– Når noen av våre blir drept flagges det på halv stang på hovedkvarteret vårt her i Oslo. Og dessverre må jeg si at det skjer ofte, altfor ofte. Respekten for humanitært arbeid er på retur flere steder i verden. Landene som skiller seg mest ut negativt er Nigeria, Afghanistan og Den sentralafrikanske republikk, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Krigslege Morten Rostrup om sykehusbombing: – Ligner ikke noe jeg har sett på mine 20 år i felt

BEKYMRET: Generalsekretær, Bernt Apeland, i Røde Kors er ser alvorlig på situasjonen for hjelpearbeidere i felt, og det økende dødstallet. Foto: ESPEN BRAATA/VG

Verste og farligste



Det er en begrunnet frykt for at 2017 kan bli det verste året for humanitære arbeidere. Røde Kors alene har mistet 29 medarbeider inneværende år. Tidligere i måneden ble seks Røde Kors-arbeidere drept i Den sentralafrikanske republikk. Det er det tredje dødelige angrepet mot organisasjonen i landet så langt i år.

Røde Kors sier de frivillige befant seg i Mbomou-prefekturet, hvor de deltok på et krisemøte ved en helsestasjon.

Februar i år: Seks Røde Kors-arbeidere drept i Afganistan.

Røde Kors veldig utsatt



Så langt i år har det vært dobbelt så mange angrep mot lokale frivillige organisasjoner og Røde Kors, enn det har vært mot FN og andre internasjonale organisasjoner. Generalssekretær, Bernt Apeland, begrunner dette slik:

– Det er vanskelig å kunne peke på direkte årsaker til at det er slik, men det handler nok i stor grad om at vi og våre medarbeidere er tettere på selve konfliktsituasjonen. Vi er ikke beskyttet av noe annet enn Røde Kors-emblemet. Noe som i tidligere tider ble respektert på en helt annen måte enn i dag. Vi er ikke bevæpnet eller blir beskyttet av våpenmakt. Det gjør oss mer utsatt og sårbare i konfliktsituasjoner, sier Apeland.

– For oss er det av stor viktighet å sørge for å kunne snakke med partene i en konflikt om betydningen av det arbeidet vi gjør. Og å få dem til å forstå og respektere den jobben vi gjør. Skal vi kunne utføre den viktige humanitære rollen vi er satt til, må vi befinne oss tett på de menneskene som er ofre i ulike konflikter verden over hvor vi opererer og har plassert våre ansatte. Eksempelvis i Afrika, i Midtøsten og i de nærliggende områdene. For tiden er det der vi i all hovedsak er engasjert, sier Røde Kors-sjefen.