Revolusjonær 65-åring er presidentkampens stjerneskudd

LONS-LE-SAUNIER (VG) Med resirkulering, dataspill og løfter om hundre prosent toppskatt for dem som tjener mest, kan venstreradikale Jean-Luc Mélenchon (65) bli Frankrikes neste president.

– Å, dere har kommet hele veien fra Norge? Har dere sett hvor flotte resirkuleringsanlegg vi har her i Frankrike?, spør den franske presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon VG i den lille byen Lons-le-Saunier.

Det er kun et par dager til første runde av det franske presidentvalget, men Mélenchon later ikke til å ha det travelt i det hele tatt. På omvisning på gjenvinningsanlegget Trivolution vest i landet, har den 65 årige rutinerte politikeren mange spørsmål om det han står overfor, og tilsynelatende ubegrenset tid til prat med de ansatte på anlegget. Han gir inntrykk av å være blant sine egne – på gulvet. Mélenchon vil kutte arbeidsuken til dem han møter, fra 35 til 32 timer, han vil også sette ned den allmenne pensjonsalderen til 60 år. De som skal betale for dette, er de rike, som må skatte 100 prosent av det de tjener som er over 300.000 kroner i måneden.

Valg i Frankrike. Presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon på besøk på et gjenvinningsanlegg i Lons-le-Saunier. Foto: Terje Bringedal , VG

Noen kaller han kommunist, blant annet på grunn av hans ufravikelige prinsipp om likelønn, og ønsket om å få med Frankrike i Den Bolivarianske allianse, i selskap med Cuba, Nicaragua og Venezuela. Mélenchon er en 65 år gammel rebell, som i fjor grunnla bevegelsen med navnet «Det opprørske Frankrike».

Enormt populær



VG får rusle uforstyrret ved presidentkandidatens side hele formiddagen i Lons-le-Saunier, nært nok til å konstatere at han er lavere enn 175 cm, tilsynelatende ikke bruker aftershave, har briller blottet for enhver logo eller merke, og har på seg den samme dongeribuksen som han hadde kvelden før, da han trollbandt en fullsatt sal med 8.000 tilhengere i Dijon. Simultant gjorde 65-åringen en opptreden gjennom hologram (!) på valgmøter i seks ulike franske byer.

Jean-Luc Mélenchon er ikke som franske toppolitikere flest. Han er som folk flest. Og de unge elsker det.

ENKEL SERVERING: Eplejuice, ostebiter på pappfat og lokal vin i plastglass var akkurat den serveringen som Jean-Luc Mélenchon ønsket seg etter besøket på anlegget FOTO: TERJE BRINGEDAL, VG

Vil ut av NATO



FAKTA OM JEAN-LUC MÉLENCHON * Jean-Luc Mélenchon (65) stiller som uavhengig kandidat i presidentvalget i Frankrike. * Utdanningsminister fra 2000–2002

* Han var lenge medlem i Sosialistpartiet, men trakk seg ut i 2008. I presidentvalget i 2012 stilte han som kandidat for Venstrefronten og fikk 11 prosent av stemmene i første valgrunde.

* Mélenchon grunnla bevegelsen Opprørske Frankrike i februar i fjor.

* Siden begynnelsen av april har Mélenchon hatt en oppslutning på mellom 18 og 20 prosent i meningsmålinger. (Kilde: NTB)

Jean-Luc Mélenchon er det siste stjerneskuddet i den uhyre spennende og tidvis skandaløse franske presidentkampanjen. Akkurat da målingene hadde begynt å stabilisere seg ved månedsskiftet, med en forventet delt ledelse til Macron og Le Pen i første runde, og Republikanernes François Fillon like etter, seilte Mélencon opp fra rundt 11 prosent på målingene, til å ligge jevnt, kanskje like over, Fillon, med rundt 20 prosents oppslutning. Venstreradikaleren er svært kritisk til EU, han vil ha Frankrike ut av NATO og er vennlig innstilt overfor Russland.

– Han vil skape en mer rettferdig verden, slik at alle skal få like gode liv og like sjanser. Jeg skulle så gjerne ønske jeg kunne stemme allerede nå, sier 16 år gamle Lucy Veuillot, som har møtt opp ved fabrikken sammen med venninnene sine og deres mor, for å få et glimt av sitt politiske idol.

Motpol til «eliten»



I en presidentkampanje som i stor grad har vært preget av beskyldninger om at både Marine Le Pen og François Fillon skal ha utnyttet offentlige penger til egen vinning, ser mange nå på Mélenchon, som vil gi mer makt til parlamentet og mindre til presidenten, som en velkommen motpol til de andre politikerne.

Mens vi rusler mellom hauger av bulkete aluminiumsstekepanner og eldgamle mikrobølgeovner, med en jevn dusj over oss av metallstøv fra samlebåndene, spør VG presidentkandidaten om hva han tror er grunnen til hans plutselige byks på meningsmålingene de siste ukene.

HARDT ARBEID: Flere av arbeiderne på gjenvinningsfabrikken Trivolution løfter ikke engang på et øyenbryn, selv om de får en presidentkandidat på besøk. Mélenchon holder en folkelig profil. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

– For å være ærlig, er jeg ikke sikker. Men jeg tror det handler om at det har vært fire etablerte partier i fransk politikk lenge nå, og folk ser hvor det har ledet oss. Vi har mistet en av grunnpilarene i det franske samfunnet, «egalité», likeverd. Velgerne vil ha rettferdigheten tilbake, og det skal jeg kjempe for, sier han, før han avbryter seg selv med å utbryte « se på den vakre fuglen!», i det vi trår ut på parkeringsplassen utenfor fabrikken.

Får grunnleggeren av partiet « Det opprørske Frankrike» det som han vil, skal landet bruke 50 milliarder euro i klimainvesteringer.

Sammenlignes med Marine Le Pen

Han er helt klart upretensiøs, Mélechon, men ikke ukontroversiell. Ytre venstrekandidatens fremgang har skremt finansmarkedene til å selge unna franske statsobligasjoner, som i neste rekke har gjort det dyrere for Frankrike å låne penger, skriver nyhetsbyrået AP.

Mélenchon har likhetstrekk med den populistiske innvandringskritikeren Le Pen, selv om de ligger i hver sin ende av den politiske skalaen, mener NUPI-forsker Pernille Rieker.

– Han har en enkel måte å snakke på og spiller på en populistisk retorikk som gjør ham til et alternativ til Le Pen, sier hun til NTB.

KOMET: Mélenchon har flere tiår bak seg i politikken, men aldri før har han hatt så stor oppslutning på meningsmålingene, som nå.

Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE *Valget finner sted i to omganger, den første er 23 april, den andre er 7. mai. Hvis ikke en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene (det har aldri skjedd), går de to med flest stemmer videre til omgang to. * Siste meningsmåling viser at det er så tett mellom de fire ledende kandidatene, at det er umulig å forutsi utfallet av søndagens førsterunde.

Finansmarkedene skjelver

Det er ikke lenger utenkelig at det kan bli det ytre venstre og det ytre høyre som møtes i den siste runden av Frankrikes presidentvalg den 7. mai. Dette er noe investorer betegner som et «marerittscenario» for Frankrike, skriver Wall Street Journal.

I likhet med Nasjonal Front, vet Mélenchon og hans bevegelse « Det opprørske Frankrike» å snakke et språk folk forstår. Bruken av hologram for å «være til stede» i flere byer samtidig, er bare ett av mange moderne grep 65-åringen har gjort for å vinne velgere i presidentkampanjen. Mélenchon er kjent for å være «kongen av YouTube», med sin egen kanal, og nylig lanserte han et dataspill hvor målet er å fange skurker som tar penger fra den offentlige pengepungen. Han treffer de unge der de er.

Når presidentkandidaten står ansikt til ansikt med de tre 16-åringene Eglantine, Juliette og Lucy utenfor gjenvinningsanlegget, spør han dem om de har lest programmet hans, tar dem takknemlig i hånden, og stiller gjerne opp på en selfie med dem. Jentene skjelver av fryd og hyler litt i det han som kan bli Frankrikes neste president rusler videre, til vin i plastglass og termoskaffe.